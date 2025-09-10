Siemens Healthineers zvažuje prodej diagnostické divize za více než 6 miliard eur

Německá zdravotnická společnost Siemens Healthineers AG podle dostupných informací vede předběžná jednání o možném prodeji své diagnostické divize, jejíž hodnota by se mohla vyšplhat nad 6 miliard eur (přibližně 7 miliard dolarů). Mezi potenciální zájemce patří největší světové investiční fondy jako Blackstone, CVC Capital Partners, KKR nebo Montagu, kteří již o transakci neformálně jednali.
Společnost, která sídlí v Erlangenu v Bavorsku, zahájila revizi svého diagnostického byznysu již před více než dvěma lety. Diagnostická divize se zaměřuje na in-vitro testování vzorků krve a tkání, které pomáhá identifikovat různá onemocnění a infekce. Případný prodej se nebude týkat hlavních pilířů skupiny – tedy divize zobrazovacích technologií a Varianu, který se specializuje na technologie pro léčbu rakoviny.
Zatímco formální poradci dosud nebyli jmenováni, v případě dalšího posunu jednání by mohlo dojít k oficiálnímu prodejnímu procesu. Nicméně zdroje blízké firmě upozorňují, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo a společnost se může nakonec rozhodnout divizi ponechat.
Zpráva agentury Bloomberg, která jednání odhalila, vedla k růstu akcií Siemens Healthineers až o 3,6 %, což je největší intradenní nárůst od 12. května. I přes tuto reakci akcie od začátku roku ztratily zhruba 5 %. Tržní kapitalizace společnosti tak nyní činí přes 54 miliard eur.
Mateřská společnost Siemens AG stále drží ve firmě zhruba 71% podíl, i když letos v únoru část akcií prodala v rámci transakce za 1,4 miliardy eur. Siemens plánuje v prosinci představit novou strategii ohledně zbylého podílu ve Healthineers.
Další směřování firmy a případný vývoj ohledně prodeje diagnostické divize by mohl být upřesněn na kapitálovém dni společnosti, který se uskuteční 17. listopadu. Právě tehdy Siemens Healthineers tradičně odhaluje nové strategické cíle a vize.
Graf SHL.DE (D1)
Akcie Siemens Healthineers se aktuálně obchodují na hodnotě 47,90 EUR, což znamená průraz nad klíčové klouzavé průměry EMA 50 (47,11 EUR) a SMA 100 (47,01 EUR). Tento technický pohyb lze považovat za býčí signál, neboť akcie opouští předchozí úzké obchodní pásmo a dostává se zpět nad dlouhodobější trendové indikátory.
Z pohledu technické analýzy je nyní důležité sledovat, zda se akciím podaří udržet nad oblastí 47 EUR. Pokud ano, může následovat růst k psychologické hranici 50 EUR, kde se nachází i předchozí lokální maxima. V případě návratu pod tuto oblast by první podpora ležela kolem EMA 50, tedy u hladiny 47,11 EUR.
Zdroj: xStation5
