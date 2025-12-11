SK On a Ford ukončují společný podnik na výrobu baterií v USA – mění strategii kvůli poklesu poptávky po elektromobilech

-
SK On a Ford končí společný podnik na výrobu EV baterií v USA.
-
Ford převezme závody v Kentucky, SK On bude provozovat závod v Tennessee.
-
Důvodem jsou slabnoucí prodeje elektromobilů a konec amerických dotací.
-
SK On směřuje k výrobě bateriových úložišť, kde vidí větší růstový potenciál.
-
Jihokorejská společnost SK On, výrobce baterií a dceřiná firma SK Innovation, oznámila, že ukončí společný podnik s americkou automobilkou Ford Motor zaměřený na výrobu baterií pro elektromobily v USA. Tento krok je součástí strategické restrukturalizace, která má společnosti umožnit rychleji reagovat na měnící se tržní podmínky a soustředit se na perspektivnější oblasti, jako jsou bateriová úložiště energie (ESS).
Rozchod přichází v době, kdy poptávka po elektromobilech klesá a zároveň došlo v USA k omezení daňových pobídek, které původně podporovaly nákup EV. To přimělo jihokorejské výrobce baterií přehodnotit své americké strategie.
Rozdělení závodů a změna vlastnictví
V rámci dohody o ukončení spolupráce Ford převezme plné vlastnictví závodů na výrobu baterií v Kentucky, zatímco SK On převezme a bude samostatně provozovat závod v Tennessee. Společné investice do těchto projektů přitom v roce 2022 dosáhly 11,4 miliardy USD. SK On uvedla, že zahájení výroby v Tennessee zůstává časově flexibilní, protože je navázáno na převod vlastnické struktury.
Reakce na pokles EV trhu a změny dotací
Podle SK On tento krok pomůže zlepšit finanční strukturu firmy, výrazně snížit zadlužení a fixní náklady, a tím zvýšit konkurenceschopnost i ziskovost. Společnost v posledním čtvrtletí vykázala provozní ztrátu 124,8 miliardy wonů (84,7 mil. USD), což je téměř dvojnásobek ztráty z předchozího kvartálu. Hlavním důvodem je pokles objemu dodávek baterií pro elektromobily.
CEO Fordu Jim Farley varoval už v září, že kvůli ukončení daňového zvýhodnění ve výši 7 500 USD k 30. září může dojít k poklesu prodejů elektromobilů až o 50 %.
Posun k energetickým úložištím
SK On proto rozšiřuje své aktivity v oblasti bateriových úložišť, která mají podobnou chemii jako baterie pro elektromobily, ale jsou určena např. pro datová centra či energetické sítě. V září firma podepsala kontrakt s americkou společností Flatiron Energy Development na dodávku LFP baterií pro energetická úložiště.
Podobnou cestou se vydávají i další jihokorejští výrobci baterií, jako LG Energy Solution nebo Samsung SDI, kteří přestavují výrobní linky původně určené pro EV baterie na výrobu úložišť energie.
Graf F.US (D1)
Akcie společnosti Ford Motor aktuálně testují rezistenční úroveň 13,39 USD, která představuje krátkodobé maximum posledních několika týdnů. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (12,74 USD) a SMA 100 (12,12 USD), což potvrzuje pokračující růstový trend. RSI se pohybuje na úrovni 57,9, což je v neutrálním pásmu a poskytuje prostor pro další růst bez hrozby překoupenosti.
Zdroj: xStation5
