Slabý japonský jen znepokojuje trhy. Přijde další vládní zásah?

- Jen se přiblížil hranici 155 za dolar, čímž roste pravděpodobnost možné intervence.
- Rozdíl v měnové politice mezi Japonskem a USA dál podporuje oslabování jenu.
- Vláda chystá nový fiskální balíček, který má zmírnit inflaci a podpořit hospodářský růst.
Japonský jen pokračuje v oslabování a dostává se nebezpečně blízko úrovni, při níž vláda naposledy zasahovala na devizovém trhu. Ministryně financí Satsuki Katayama ve středu varovala před jednostrannými a rychlými pohyby měny a upozornila, že vláda situaci sleduje s vysokou mírou ostražitosti. Po jejím prohlášení se kurz stabilizoval kolem 154,6 USD/JPY, přesto zůstává jen nejslabší od února letošního roku.
Oslabení jenu zvyšuje napětí mezi obchodníky i politiky, protože se kurz postupně přibližuje hranici 155 za dolar, kterou trh vnímá jako klíčovou zónu pro případnou intervenci. Katayamin výrok tak signalizuje, že vláda je připravena reagovat, pokud by pohyby na devizovém trhu ohrozily stabilitu ekonomiky.
Slabý jen pod tlakem měnové politiky a silného dolaru
Příčinou pokračujícího oslabování jenu je především rozdíl v měnové politice mezi Japonskem a Spojenými státy. Zatímco Bank of Japan (BOJ) nadále udržuje ultra uvolněnou politiku s extrémně nízkými sazbami, americký dolar podporují očekávání rychlého ukončení vládní uzavírky (shutdown) a silná data z ekonomiky.
Trh zároveň vnímá, že BOJ zatím není připravena výrazně zpřísnit politiku, což dále oslabuje japonskou měnu. Pokud se kurz dostane blíže k hranici 155, může následovat série verbálních zásahů – případně i přímá intervence, podobně jako v červenci 2024, kdy úřady zasáhly při úrovni kolem 160 USD/JPY.
Fiskální stimul jako protiváha inflace
Slabý jen sice pomáhá japonským exportérům, ale zároveň zvyšuje náklady na dovoz a udržuje inflaci nad 2 % již více než tři a půl roku. Vláda se proto chystá reagovat novým fiskálním stimulem, který má zmírnit dopady růstu cen a posílit domácí poptávku. Premiérka Sanae Takaichi plánuje využít první ekonomický balíček svého funkčního období k nastartování nové růstové strategie. Očekává se, že plán zahrne investice do strategických průmyslových odvětví, ale také cílené podpory pro domácnosti. Například dotace na energie během zimního období a snížení daní z pohonných hmot. Balíček by měl být rozsáhlejší než loňský, protože vláda chce propojit prorůstová opatření s udržitelnou fiskální disciplínou.
Graf: USD/JPY (H4)
