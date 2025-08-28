Snowflake těží z boomu AI, akcie prudce vzrostly

Akcie společnosti Snowflake ve čtvrtek vyskočily o 14 %, když prudce rostoucí poptávka po databázových produktech pro umělou inteligenci přilákala nové investory. Pokud se růst udrží, přidá Snowflake více než 11 miliard USD k současné tržní kapitalizaci 67 miliard USD.
Snowflake poskytuje cloudové datové sklady, které firmám umožňují ukládat, spravovat a analyzovat rozsáhlé datasety napříč různými poskytovateli cloudu. Růst poptávky je podporován trendem modernizace datové infrastruktury a snahou firem zjednodušit nasazení AI řešení.
Důležitým katalyzátorem se stala také silná prognóza společnosti Nvidia, která posílila důvěru investorů v dlouhodobý růst výdajů na datové technologie a infrastrukturu. To Snowflake staví do role jednoho z hlavních beneficientů AI transformace spolu s konkurenty jako MongoDB a Databricks.
Firma navíc zaznamenala výrazný růst využívání své platformy na cloudových službách Microsoft Azure, především v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Akcie Snowflake jsou od začátku roku výše přibližně o 30 %, i když se obchodují za vysoký násobek zisku (P/E 142,5) ve srovnání s rivaly MongoDB (75,8) či Datadog (63,7).
Investoři vidí ve Snowflake klíčového hráče nadcházející éry, kdy AI a cloud budou určovat budoucnost podnikových datových platforem.
Graf SNOW.US (D1)
Akcie společnosti Snowflake se aktuálně obchodují na ceně 200,40 USD a pohybují se v blízkosti klíčových technických úrovní. EMA 50 leží na 202,51 USD, zatímco SMA 100 se nachází na 192,85 USD. Cena se tak nachází mezi těmito průměry, což odráží krátkodobou nerozhodnost trhu. RSI s hodnotou 48,0 ukazuje na neutrální momentum – trh není ani překoupený, ani přeprodaný. MACD se nachází pod signální linií a v negativním teritoriu, což potvrzuje krátkodobý slabší trend a opatrnější náladu investorů.
Technicky je nyní důležité sledovat, zda se Snowflake dokáže udržet nad 200 USD, což je nejen psychologická úroveň, ale i blízko EMA 50. Její udržení by mohlo otevřít cestu k opětovnému růstu směrem k rezistenci okolo 210–215 USD, kde se nachází nedávná maxima. Naopak průraz pod SMA 100 (cca 193 USD) by mohl znamenat hlubší korekci s možným návratem k úrovním kolem 185 USD.
Zdroj: xStation5
