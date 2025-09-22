Spojené státy chtějí kontrolovat algoritmus TikToku. Do hry vstupuje Oracle

Spojené státy a Čína se blíží k dohodě, která by umožnila americkým subjektům získat kontrolu nad klíčovým doporučovacím algoritmem TikToku. Podle návrhu by společnost Oracle, spolu s dalšími americkými investory, dohlížela na správu dat, bezpečnost a algoritmické řízení americké verze TikToku.
Z nově vytvořeného amerického subjektu bude mít šest z celkem sedmi členů představenstva americké občanství. Oracle bude zároveň zajišťovat ukládání a ochranu dat uživatelů v USA. ByteDance, čínský vlastník TikToku, si ponechá méně než 20% podíl.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Proč je algoritmus klíčový
Doporučovací algoritmus je jádrem úspěchu TikToku – určuje, jaký obsah se komu zobrazuje a co se stane virálním. Americké úřady se dlouhodobě obávají, že čínská vláda by mohla prostřednictvím ByteDance ovlivňovat obsah nebo moderaci.
Proto se dohoda nezaměřuje pouze na datovou bezpečnost, ale i na samotnou správu algoritmu, který bude podle podmínek buď licencován, nebo zcela přepracován pod dohledem americké entity.
Hlavní hráči a časový rámec
Kromě Oracle se na dohodě podílí i fondy jako Silver Lake a Andreessen Horowitz. Společně by ovládali zhruba 80 % amerických operací TikToku. Oracle bude zajišťovat technické zázemí, zabezpečení infrastruktury a správu algoritmu.
Prezident Trump již prodloužil lhůty, které dříve hrozily zákazem TikToku v USA, pokud by nedošlo k oddělení amerických operací. Nová dohoda musí být uzavřena brzy, aby se předešlo dalším legislativním krokům nebo soudním sporům.
Rizika a nezodpovězené otázky
Ačkoli se rámec dohody zdá být přijatelný pro americké úřady, zůstává řada nejasností:
-
Co konkrétně znamená „kontrola algoritmu“ – půjde o plné vlastnictví, jen licenci, nebo pouze dohled?
-
Přijme ByteDance tyto podmínky? Čínské zákony o vývozu dat a softwaru by mohly dohodu zkomplikovat.
-
Jaký dopad to bude mít na uživatelský zážitek – změní se chování algoritmu, přesměruje se aplikace na jinou verzi?
-
Kdo bude dohlížet na férovost, transparentnost a ochranu soukromí v rámci americké varianty TikToku?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.