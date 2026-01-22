Spotify uvádí AI‑řízené „Prompted Playlists“ pro prémiové uživatele v USA a Kanadě

-
Spotify spustil AI‑řízené Prompted Playlists pro prémiové uživatele v USA a Kanadě, které vytváří playlisty podle přirozeného jazyka uživatele.
-
Uživatelé mohou popsat, jakou hudbu chtějí slyšet, a AI vytvoří playlist vycházející z jejich historie poslechů i aktuálních hudebních trendů.
-
Funkce umožňuje nastavit pravidelné aktualizace playlistů, aby zůstaly relevantní a čerstvé.
-
Tato inovace představuje další krok v personalizaci streamování a posiluje konkurenční pozici Spotify na trhu.
-
Spotify oznámil spuštění nové funkce Prompted Playlists, která přináší umělou inteligenci (AI) ještě blíže k posluchačům a umožňuje jim vytvářet zcela individuální playlisty na základě přirozeného jazyka. Novinka je dostupná prémiovým uživatelům v USA a Kanadě ve fázi beta. Tato inovace navazuje na předcházející testy v Novém Zélandu a představuje další krok v Spotify strategii posílit personalizaci a uživatelskou kontrolu nad hudebním obsahem.
Jak Prompted Playlists funguje
Na rozdíl od tradičních doporučovacích nástrojů, které převážně pracují s algoritmy založenými na pasivním sledování poslechových návyků, Prompted Playlists umožní uživatelům popsat, jakou hudbu chtějí slyšet, vlastními slovy. Můžete například zadat popis jako „zjisti mi nové umělce podobné těm, které jsem už poslouchal, ale ještě jsem je neobjevil“ nebo „playlist pro klidné nedělní ráno s akustickými písněmi a skrytými poklady“. AI pak zpracuje tento textový vstup a vytvoří playlist, který odpovídá jak osobním preferencím uživatele, tak kulturním trendům a aktuálním hudebním datům.
Spotify popisuje tento přístup jako spolupráci mezi uživatelem a algoritmem — uživatel stanoví pravidla a kontext, a technologie Spotify pak vytvoří playlist, který reflektuje nejen historii poslechů konkrétního uživatele, ale také aktuální dění v hudebním světě. Funkce zahrnuje i možnost nastavit automatické aktualizace playlistu denně nebo týdně, což zajistí, že obsah zůstane svěží a relevantní.
Posilování konkurenční pozice v hudebním streamingu
Tento krok je součástí širší strategie Spotify, která integruje AI do klíčových produktových funkcí, čímž posiluje svou pozici v konkurenčním prostředí streamovacích služeb. Umělá inteligence se stává diferenciátorem, který umožňuje platformě nabídnout hlubší a intenzivnější personalizaci než tradiční seznamy skladeb založené čistě na historii poslechů nebo výběru žánrů.
V kontextu rostoucí konkurence v odvětví streamování, kde služby investují do doporučovacích algoritmů a objevování obsahu, představuje Prompted Playlists výrazný posun směrem k přirozenému, uživatelem ovládanému zážitku. Uživatelé již nemusí znát názvy skladeb, interprety nebo žánry — stačí jednoduše popsat, jaký hudební zážitek chtějí mít, a AI udělá zbytek.
Důsledky a budoucí vývoj
Zavedení Prompted Playlists potvrzuje, že umělá inteligence se stává klíčovou součástí produktových inovací ve streamingu. I když je momentálně dostupná pouze prémiovým uživatelům v omezených regionech, Spotify plánuje sbírat data z beta provozu k optimalizaci funkce a připravit ji pro širší globální rozšíření. V budoucnu lze očekávat další vylepšení personalizace, které může ovlivnit i způsob, jakým posluchači objevují novou hudbu a interagují s obsahem na platformě.
