Starbucks plošně zvyšuje platy všem zaměstnancům s fixním platem v Severní Americe o 2 %

Společnost Starbucks oznámila plošné zvýšení mezd o 2 % pro všechny zaměstnance na fixním platu v Severní Americe. Změna se týká pracovníků na centrále, v distribuci, výrobě i vedoucích poboček. Jde o náhradu dřívějších individuálních navýšení, která byla stanovována manažery podle uvážení.
Tento krok je součástí nové strategie generálního ředitele Briana Niccola, který se snaží zvrátit nepříznivý vývoj výsledků a zároveň lépe kontrolovat náklady. Společnost již oznámila další úsporná opatření – včetně snižování počtu pracovních míst, zpřísnění dress codu a změn v odměňování vedení, které nyní závisí na úspoře nákladů.
Širší kontext a restrukturalizace
Niccolova strategie přichází poté, co Starbucks zaznamenal šest po sobě jdoucích čtvrtletí poklesu srovnatelných tržeb. V reakci na to firma investuje do modernizace poboček, rozšíření školení pro baristy a zefektivnění provozu včetně zkrácení čekacích dob.
Navzdory těmto krokům zůstává akciový výkon společnosti slabý – od začátku roku 2025 posílily akcie Starbucks pouze o 0,4 %, zatímco konkurence v sektoru restaurací vykázala silnější růst.
Vztahy se zaměstnanci a napětí s odbory
Zatímco firma zavádí standardizované zvýšení platů pro zaměstnance na fixním platu, vyjednávání s odborovými organizacemi baristů pokračují. V dubnu zástupci odborů odmítli návrh Starbucks, který obsahoval garantovaný meziroční růst mezd o 2 %, ale nenabídl žádné okamžité navýšení ani rozšíření zdravotních benefitů.
Napětí mezi vedením a odbory tak přetrvává – a zvýrazňuje rozdílný přístup k odměňování zaměstnanců napříč společností.
