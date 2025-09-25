Starbucks spouští miliardovou restrukturalizaci: zavře část kaváren a propustí stovky zaměstnanců

Společnost Starbucks Corp. oznámila restrukturalizační plán v hodnotě 1 miliardy USD, jehož součástí bude uzavření vybraných provozoven a zrušení zhruba 900 pracovních míst. Cílem je nastartovat obrat pod vedením nového generálního ředitele Briana Niccola.
Firma uvedla, že celkový počet kaváren v USA a Kanadě se v průběhu fiskálního roku 2025 sníží o 1 %, tedy na přibližně 18 300 poboček. Následně plánuje opětovný růst a také renovaci zhruba 1 000 stávajících kaváren. Uzavírat se budou především provozovny, u kterých vedení nevidí cestu k dlouhodobé ziskovosti.
Niccol se zaměřuje na to, aby se kavárny staly příjemnějším místem pro delší návštěvy. Firma testuje úpravy zahrnující rozšíření sezení a instalaci elektrických zásuvek. Podle prvních výsledků zákazníci tráví v kavárnách více času a hodnotí změny pozitivně.
Přesto Starbucks čelí náročnému období. Společnost má za sebou šest čtvrtletí po sobě s poklesem tržeb na srovnatelných prodejnách a poslední výsledky opět zklamaly očekávání analytiků. Akcie firmy od začátku roku oslabily o 8 %, zatímco index S&P 500 přidal 13 %.
Další výzvou je rostoucí konkurence menších řetězců v USA i Číně, které nabízejí levnější produkty s rychlejším servisem. Starbucks proto zjednodušuje nabídku, aby zkrátil čekací doby, a zároveň zařazuje nové položky více odpovídající současným trendům. Patří mezi ně například nápoje bez cukru nebo proteinové varianty.
Investoři změny vítají, ale zůstávají opatrní ohledně nákladů a časového horizontu celé restrukturalizace. Minulý kvartál se totiž ziskovost firmy dále zhoršila právě kvůli investicím do transformace značky.
Graf SBUX.US (D1)
Akcie společnosti Starbucks se aktuálně obchodují na ceně 84,23 USD. Krátkodobě se cena odrazila od lokálního minima a testuje klouzavý průměr EMA 50 na úrovni 87,60 USD, zatímco silnější rezistence představuje SMA 100 poblíž 89,01 USD.
Zdroj: xStation5
