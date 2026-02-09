Strana Takaichiové vítězí ve volbách v Japonsku – návrat obav z dluhu? 💰✂️

Takzvaný „Takaichi trade“ se opět dostává do centra pozornosti po rozhodném vítězství koalice premiérky Sanae Takaichiové ve volbách do dolní komory parlamentu. LDP získala 316 ze 465 křesel a spolu s 36 mandáty koaličního partnera Ishin dosáhl blok dvoutřetinové ústavní většiny (přes 310 křesel). Výsledek odstraňuje klíčové legislativní překážky a posiluje očekávání fiskální expanze, včetně navrhovaného dvouletého pozastavení 8% daně z prodeje potravin, což trhy vnímají jako podporu ekonomického růstu, ale také jako výzvu pro fiskální udržitelnost Japonska.
Japonský jen dnes patří mezi silnější měny skupiny G10.
Zdroj: xStation 5
U akcií přináší politická jasnost krátkodobý pozitivní impuls. Investoři se stále více pozicují do japonských akcií v očekávání vyšších veřejných výdajů, růstu obranných rozpočtů a strategických investic (AI, digitalizace), a to i přesto, že dluhopisový trh zůstává citlivý na riziko zvýšené emise dluhu. Hlavním rizikovým bodem zůstává daňový plán: odhady ukazují na roční fiskální mezeru kolem 5 bilionů JPY, což vede trhy k pečlivému sledování, jak vláda hodlá tento výpadek financovat, aniž by narušila důvěru v již velmi vysoký veřejný dluh Japonska.
Hlavní japonský akciový index JP225 (Nikkei 225) dnes roste pouze o 0,25 %. I to však stačilo k posunu indexu na nová historická maxima.
Zdroj: xStation 5
Japonský jen mezitím zůstává klíčovým „tlumičem šoků“ a úřady zjevně vymezují hranici proti neuspořádanému oslabování měny. V tenkém a volatilním pondělním obchodování se USDJPY krátce vyšplhal na 157,729, než rychle ustoupil; po sérii zesílených varování pár klesl zhruba o 0,4 % na 156,620 a stabilizoval se poblíž 5denního klouzavého průměru (~156,600). S koordinovaným sdělením Úřadu premiéra, ministerstva financí a vrcholných devizových představitelů, kteří zdůrazňují „naléhavost“ a odmítají jednostranné pohyby, se riziko intervence zřetelně zvýšilo. To by mělo omezit krátkodobý růst USDJPY, a to navzdory expanzivnímu politickému výhledu očekávanému po vítězství Takaichiové.
Zdroj: xStation 5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ekonomický kalendář: Data NFP a report o zásobách ropy v USA 💡
Stříbro roste o 3 % 📈 Návrat býčího momenta u drahých kovů?
Ranní shrnutí: Dolar v pasti, všechny oči upřeny na NFP 🏛️ (11. února 2026)
Denní shrnutí: Slabá data z USA táhnou trhy dolů, drahé kovy znovu pod tlakem!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.