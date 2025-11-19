Strategická AI ofenziva: Microsoft, Nvidia a Anthropic spojili síly!

Microsoft, Nvidia a Anthropic uzavřeli strategickou dohodu, která může výrazně ovlivnit trh s umělou inteligencí a cloudovými službami. Anthropic se zavázal nakoupit výpočetní kapacitu od Microsoft Azure v hodnotě 30 miliard USD za účelem vývoje svých modelů Claude. Společnost zpočátku využije až 1 gigawatt výpočetního výkonu založeného na nejnovějších systémech Grace Blackwell a Vera Rubin od Nvidie. Navzdory tomuto výraznému zapojení do Azure zůstává Anthropic zákazníkem Amazon Web Services, což zajišťuje větší flexibilitu a snižuje provozní riziko. Amazon dříve investoval do společnosti Anthropic přibližně 8 miliard USD.
V rámci dohody Nvidia investuje do společnosti Anthropic až 10 miliard USD, zatímco Microsoft přispěje až 5 miliardami USD. Partnerství zahrnuje také technologickou spolupráci zaměřenou na společný návrh a optimalizaci AI architektury. To zajišťuje, že vývoj modelu Claude je podporován jak finančně, tak technologicky, a zároveň posiluje postavení Nvidie a Microsoftu v rychle rostoucím sektoru generativní AI.
Rozsah této iniciativy je ohromný. Očekává se, že výdaje na AI infrastrukturu přesáhnou v roce 2025 částku 400 miliard USD, přičemž prognózy naznačují, že celosvětové výdaje by mohly do roku 2030 dosáhnout 3–4 bilionů USD.
Microsoft Azure aktuálně roste meziročně o 39 %, což výrazně překonává růst AWS ve výši 17,5 %. To podtrhuje rostoucí roli Microsoftu jako klíčového hráče v oblasti cloud computingu a AI infrastruktury.
Pro Microsoft a Nvidii dohoda zajišťuje přístup k nejmodernějším technologiím a stabilní poptávku po jejich službách a hardwaru. Pro Anthropic pak znamená zajištění klíčové infrastruktury a financování, což umožňuje intenzivní vývoj modelu Claude a zároveň zachování partnerství s AWS, které zvyšuje provozní bezpečnost. Společnost však neočekává dosažení ziskovosti před rokem 2028, což představuje významné finanční riziko.
Trhy také tuto iniciativu sledují jako indikátor možného nadměrného rozšiřování v sektoru AI. Odborníci upozorňují, že rostoucí investice do infrastruktury mohou zatížit finanční výkonnost, pokud růst tržeb z AI nebude držet krok s výdaji. Trend vzájemných investic mezi firmami může podpořit krátkodobý rozvoj, ale zároveň vyvolává otázky ohledně finanční stability celého odvětví.
Stručně řečeno, partnerství mezi společnostmi Microsoft, Nvidia a Anthropic mění podobu generativní AI. Trhy to mohou interpretovat jako posílení pozice společností Microsoft a Nvidia v oblasti cloudu a infrastruktury, přičemž společnosti Anthropic se nabízí příležitost k rychlejšímu technologickému pokroku, i když s přetrvávajícími finančními a provozními výzvami.
