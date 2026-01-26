Strategy utrácí dalších 267 milionů USD za Bitcoin: Akumulace pokračuje navzdory volatilitě trhu

-
Společnost Strategy Inc., dříve známá jako MicroStrategy, pokračuje ve své dlouhodobé strategii akumulace Bitcoinu. V uplynulém týdnu firma investovala přibližně 267 milionů USD za nákup zhruba 2 900 BTC. Tempo nákupů se tak oproti předchozím týdnům, kdy investovala přes 1,2 miliardy a 2,1 miliardy USD, výrazně zpomalilo.
Největší firemní držba Bitcoinu na světě
Strategy nyní drží více než 700 000 BTC, což představuje přibližně 3,4 % celkové nabídky Bitcoinu (21 milionů mincí). Tato držba má hodnotu desítek miliard dolarů i přesto, že cena Bitcoinu se v posledních dnech drží pod hranicí 90 000 USD a trh čelí zvýšené volatilitě.
Financování přes akcie a preferenční dluhopisy STRC
Velká část kapitálu na nákup byla získána prostřednictvím emise kmenových a preferenčních akcií (STRC). STRC jsou výnosové cenné papíry, které nabízí atraktivní dividendu a oslovují investory hledající výnos alternativní ke spořicím produktům. Firma avizuje, že plánuje v emisích pokračovat, zvláště pokud cena STRC překročí určitou hranici.
Akcie Strategy pod tlakem, trh zůstává volatilní
Navzdory pokračujícím nákupům zůstávají akcie Strategy pod tlakem. Jejich cena poklesla kvůli volatilnímu prostředí na akciových a kryptoměnových trzích. Analytici však upozorňují, že cílem firmy není krátkodobý zisk, ale dlouhodobý růst hodnoty BTC na akcii.
Instituce nadále akumulují kryptoměny
Kromě Strategy investují i další instituce – např. BlackRock podal žádost o ETF zaměřený na výnos z Bitcoinu. Společnost BitMine zase uskutečnila svůj největší nákup Etherea v historii. To naznačuje, že institucionální poptávka po kryptoměnách trvá, i když ceny stagnují.
