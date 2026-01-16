🚨Stříbro klesá o 1,5 % – je uptrend v ohrožení?

Stříbro (SILVER) dnes oslabuje o více než 1,5 % po prudké rally, která přinesla zisky přesahující 100 % od posledního lokálního minima z 28. října 2025. Při pohledu na graf zůstávají dlouhodobý, střednědobý i krátkodobý uptrend neporušený. Kov však nedokázal přesvědčivě prorazit nad úroveň 93 USD za unci a dnešní korekce stahuje cenu zpět k oblasti 90 USD.
- Na grafu je patrné, že předchozí růstová vlna, která začala 31. července, trvala 79 dní, než došlo k hlubší korekci, která stáhla cenu zpět k 45 USD za unci a zaznamenala vrchol 17. října. Následně, 28. října, začala další výrazná růstová fáze, která trvá 79 dní až do dnešního dne – nyní však ceny oslabují. Tento druhý impuls přinesl zhruba dvojnásobný výnos: zatímco během pohybu v období léto–podzim 2025 stříbro posílilo o cca 53 %, v období podzim–zima došlo k růstu o více než 100 %.
- Pokud by technický obraz zeslábl a cena klesla pod 90 USD za unci, mohla by se na trhu projevit zvýšená realizace zisků, která by omezila potenciál dalšího růstu.
- Podle zprávy CFTC Commitment of Traders pro stříbro ze dne 6. ledna drží producenti (Commercials) výrazné zajišťovací short pozice (net short -25 545 kontraktů), zatímco spekulativní fondy (Managed Money) jsou v čisté long pozici +15 822 kontraktů.
- Býčí expozice k 6. lednu vzrostla, ale nikoli kvůli navyšování long pozic fondy – hlavním důvodem bylo uzavírání shortů. Commercials také mírně snížili své short pozice, ale změna byla zanedbatelná: o 529 kontraktů oproti stále vysoké čisté short pozici přes 25,5 tis. kontraktů.
- Long pozice drží také skupiny Other Reportables a Nonreportables, což ukazuje na silné býčí nastavení mezi menšími účastníky trhu. Nonreportables drží čistou long pozici přes 22,4 tis. kontraktů.
Poté, co se stříbro odrazilo zpět nad 90 USD za unci, byl pohyb velmi dynamický – zejména kvůli vysoké koncentraci short pozic. Osm největších držitelů čistých short pozic představuje 37,6 % celkového objemu net short pozic. Momentum však postupně slábne a rally vykazuje první známky únavy.
SILVER (D1)
V případě hlubší korekce by se důležitá úroveň podpory mohla nacházet kolem 70 USD, kde se na přelomu let 2025 a 2026 vytvořila silná "základna."
Zdroj: xStation5
