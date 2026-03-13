Market Watch: Klidná evropská seance, slabý průmysl, polevující inflace

Konec týdne na evropských trzích přináší rozsáhlou sérii makroekonomických dat, která vykreslují smíšený obraz ekonomiky regionu na začátku roku. Dnešní seance na evropských burzách probíhá v nezvykle klidné atmosféře, přičemž investoři před víkendem volí opatrný přístup. Mezi hlavní zveřejněná data patří HDP a průmyslová výroba ze Spojeného království, inflační údaje z několika evropských ekonomik a data o průmyslové produkci za celou eurozónu. Většina hlavních evropských indexů se pohybuje poblíž včerejších závěrečných úrovní. Německý DAX a britský FTSE 100 se drží blízko svých referenčních bodů, zatímco francouzský CAC40 ztrácí více než 0,1 %. Na opačné straně stojí španělský IBEX, který přidává více než 0,3 %.
- Spojené království: Ekonomika se v lednu prakticky zastavila. HDP zůstalo meziměsíčně beze změny na 0,0 % oproti očekávání 0,2 %, zatímco meziroční růst dosáhl 0,8 %. Průmyslová výroba meziměsíčně klesla o 0,1 %, což poukazuje na přetrvávající křehkost sektoru navzdory mírnému oživení ve zpracovatelském průmyslu. Pozitivním překvapením byla obchodní bilance, kde se deficit zúžil na 14,45 miliardy GBP.
- Švédsko: Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 8,8 % z předchozích 8,6 %. Data naznačují oslabující trh práce a pokračující slabost ekonomické aktivity.
- Rumunsko: Spotřebitelská inflace v únoru polevila na 9,3 % meziročně z předchozích 9,6 %, přesto zůstává jednou z nejvyšších v regionu. Průmyslová výroba v lednu meziměsíčně klesla o 3,3 %, výrazně pod očekáváním, což signalizuje citelné zpomalení sektoru.
- Maďarsko: Průmyslová výroba v lednu vzrostla meziměsíčně o 1,5 %, ale meziročně je stále nižší o 2,5 %. Data ukazují na krátkodobé oživení po předchozí slabosti ve výrobním sektoru.
- Francie: Konečná data potvrdila v únoru mírný růst inflace. CPI dosáhl 0,9 % meziročně a HICP 1,1 % meziročně, což odráží velmi utlumené cenové tlaky ve druhé největší ekonomice eurozóny.
- Slovensko: Inflace v únoru zpomalila na 3,7 % meziročně z předchozích 4,0 %, což potvrzuje postupné slábnutí cenových tlaků.
- Španělsko: Konečná čísla potvrdila stabilní inflaci na úrovni 2,3 % meziročně podle CPI a 2,5 % meziročně podle HICP, tedy poblíž cíle Evropské centrální banky.
- Polsko: Inflace CPI v únoru dosáhla 2,1 % meziročně, v souladu s předchozími odhady, což potvrzuje cenovou dynamiku poblíž cíle centrální banky.
- Itálie: Průmyslová výroba v lednu meziměsíčně klesla o 0,6 %, výrazně pod očekáváním trhu na oživení, což podtrhuje pokračující slabost výrobního sektoru.
- Eurozóna: Průmyslová výroba v lednu klesla o 1,5 % meziměsíčně a o 1,2 % meziročně, výrazně pod tržním očekáváním. Data ukazují na zřetelné zpomalení průmyslové aktivity v celém regionu na začátku roku.
Dnešní data ukazují na pokračující slabost evropského průmyslu při současně umírněné celkové ekonomické aktivitě, zatímco inflační tlaky v několika ekonomikách postupně polevují. Toto prostředí může podpořit scénář dalšího měnového uvolňování v Evropě v nadcházejících čtvrtletích, zejména pokud slabší průmyslová aktivita začne dopadat i na širší ekonomiku. Mnohé bude záviset také na geopolitickém vývoji na Blízkém východě. Deeskalace konfliktu by mohla vést k poklesu cen ropy, potenciálně pod 100 USD za barel, což by dále zmírnilo inflační tlaky a zlepšilo výhled evropské ekonomiky.
