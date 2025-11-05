Super Micro ztrácí na síle: Zpoždění dodávek brzdí růst v oblasti AI

-
Akcie SMCI klesly o 9 % kvůli zpožděným dodávkám a slabším výsledkům.
Firma posunula 1,5 mld. USD tržeb do dalšího kvartálu kvůli úpravám GPU systémů.
Ziskové marže jsou pod tlakem, i přes silnou poptávku v AI segmentu.
Super Micro zvýšila výhled tržeb na 36 mld. USD, výhled na Q2 překonal očekávání trhu.
Akcie společnosti Super Micro Computer klesly ve středečním premarketu o více než 9 %, poté co firma oznámila výsledky pod očekáváním. Výrobce serverů zaměřených na umělou inteligenci zklamal investory kvůli zpožděným dodávkám, které byly způsobeny úpravami designu na žádost klíčového zákazníka.
Společnost uvedla, že tzv. design win upgrades posunuly asi 1,5 miliardy USD očekávaných tržeb z prvního kvartálu do aktuálního období. CEO Charles Liang přiznal, že tyto změny souvisely s komplexností nových GPU racků, které vyžadují náročnou integraci, testování a validaci.
Analytici z J.P. Morgan upozorňují, že zatímco poptávka po AI serverech roste, profitabilita zaostává, protože firmy v oboru často obětují marže, aby se zapojily do velkých zakázek. Super Micro sází na růst objemu, i za cenu slev na průměrnou prodejní cenu (ASP), což může krátkodobě zkreslovat hodnotu firmy.
Společnost zůstává klíčovým partnerem Nvidie a díky této spolupráci může být první na trhu s plně integrovanými systémy postavenými na nové GPU architektuře Blackwell Ultra. Tyto systémy tvoří jádro její 13miliardového objednávkového portfolia GB300, což podtrhuje její roli ve výstavbě AI infrastruktury.
Navzdory krátkodobým problémům Super Micro zvýšila celoroční výhled tržeb z 33 na minimálně 36 miliard USD. Pro druhý kvartál očekává tržby mezi 10–11 miliardami USD, což výrazně překonává odhad Wall Streetu ve výši 7,83 miliardy USD.
Z hlediska ocenění se akcie Super Micro obchodují s P/E poměrem 16,94, což je více než u konkurence – Hewlett Packard Enterprise (9,75) nebo Dell Technologies (14,11). Přestože od začátku roku akcie posílily o 56 %, investoři nyní přehodnocují růstová očekávání vzhledem k výkyvům v maržích a výkonnosti.
Graf SMCI.US (D1)
Akcie Super Micro Computer aktuálně klesly na úroveň 47,48 USD. Cena prorazila pod klíčové klouzavé průměry EMA 50 (49,88 USD) i SMA 100 (48,69 USD), což je negativní signál a ukazuje na slábnoucí býčí momentum. RSI se nachází na hodnotě 45,2, tedy pod neutrální hranicí 50, což odráží rostoucí tlak prodávajících, avšak bez známek přeprodanosti. Z technického pohledu hraje oblast 47–48 USD roli krátkodobé podpory. Její prolomení by mohlo vést k dalšímu poklesu směrem k úrovním kolem 44 USD, kde se cena naposledy konsolidovala během září.
Zdroj: xStation5
