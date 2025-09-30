Švýcarsko zvažuje kompromis s UBS: kapitálová pravidla by mohla být mírnější

Švýcarská vláda a banka UBS podle dostupných informací zvažují kompromisní variantu nových kapitálových pravidel, která mají posílit stabilitu bankovního sektoru po loňském kolapsu Credit Suisse. Původní návrh předpokládá, že UBS bude muset držet dodatečný kapitál ve výši 24 miliard dolarů, což banka tvrdě kritizuje jako nepřiměřené a ohrožující její globální konkurenceschopnost.
UBS uvedla, že zvažuje řadu možných kroků ke zmírnění dopadu návrhu – včetně přesunu svého sídla mimo Švýcarsko. Podle několika zdrojů obeznámených s jednáním by ale Bern mohl být ochoten snížit požadavek na dodatečný kapitál na přibližně 15 miliard dolarů, což je částka, kterou by UBS byla schopna akceptovat.
Proces schvalování je však stále v počáteční fázi. Parlament začne návrh projednávat až v příštím roce a konečné rozhodnutí může padnout i formou referenda. Ministerstvo financí mezitím trvá na původních požadavcích a odmítá, že by oficiálně nabídlo kompromis.
Podstatou sporu je plán vlády, aby UBS plně kapitalizovala své zahraniční pobočky na 100 %, namísto současných 60 %. Takové opatření by výrazně zvýšilo náklady na dodatečný kapitál. Uvažuje se ale o kompromisní hranici 80 %, která by podle analytiků snížila požadavek na přijatelných 15 miliard dolarů.
Další cestou k ulehčení by mohlo být umožnění použít část kapitálových požadavků formou hybridního kapitálu AT1, kterého UBS držela na konci června zhruba 19 miliard dolarů. Zástupci Švýcarské bankovní asociace uvedli, že takové řešení by mělo být součástí finální dohody.
Akcie UBS na zprávu reagovaly růstem o 1 %, čímž překonaly i širší evropský finanční sektor. Přestože UBS v posledních měsících posiluje, zaostává letos za svými konkurenty a je pod tlakem investorů, aby dosáhla přijatelného výsledku vyjednávání.
Z pohledu trhu jde o klíčový moment pro švýcarské bankovnictví – zda se podaří najít rovnováhu mezi stabilitou systému a udržením konkurenceschopnosti jediného skutečně globálního bankovního hráče země.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švýcarské banky UBS se aktuálně obchodují za 32,76 CHF a i nadále se drží v pozitivním technickém nastavení. Cena zůstává nad klouzavým průměrem EMA 50 (31,60 CHF) i nad SMA 100 (29,44 CHF). RSI se nachází na hodnotě 56,5, tedy v neutrálním pásmu, které naznačuje, že na trhu zatím není výrazné překoupení ani přeprodanost. MACD se drží těsně nad nulovou linií, ale histogram začíná slábnout, což ukazuje na mírné zpomalení tempa růstu.
Zdroj: xStation5
