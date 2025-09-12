Swatch si utahuje z cel na Švýcarsko: parodická edice hodinek naráží na Trumpovu 39% daň

Švýcarský hodinářský gigant Swatch se rozhodl reagovat na 39% dovozní clo, které minulý měsíc uvalil prezident Donald Trump na zboží ze Švýcarska, po svém – satirickou limitovanou edicí hodinek s názvem "WHAT IF...TARIFFS?".
Zvláštní edice má symbolicky prohozená čísla 3 a 9 na ciferníku, čímž naráží právě na výši cel. Hodinky se prodávají za 139 švýcarských franků (cca 175 USD) a jsou dostupné výhradně na území Švýcarska, včetně obchodů Swatch na letištích v Curychu a Ženevě. Na oficiálním webu společnosti se uvádí, že doba dodání může být 1–2 týdny kvůli vysoké poptávce.
Swatch uvedl, že produkt má být krátkodobý, a jakmile budou cla na švýcarské zboží ze strany USA zrušena nebo snížena, okamžitě ukončí jeho prodej. Zástupce společnosti dodal, že hodinky byly vytvořeny s „mrknutím oka“, ale také jako výzva pro švýcarskou vládu, která zatím nedosáhla žádné dohody o zmírnění cel.
Clo ve výši 39 % patří mezi nejvyšší, které Trumpova administrativa kdy zavedla, a ve Švýcarsku – jakožto výrobci luxusních hodinek a zboží – způsobilo značné rozhořčení. Vláda Švýcarska stále jedná s americkou stranou o jeho zmírnění.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick ve čtvrtek uvedl, že rozhovory probíhají dobře a že USA „pravděpodobně uzavřou dohodu se Švýcarskem“, což ponechává prostor pro optimismus.
Zatímco jednání pokračují, Swatch svou edicí dokazuje, že i politická satira může jít ruku v ruce s designem a komerčním úspěchem – a zároveň upozorňuje na obchodní napětí mezi dvěma tradičně spřátelenými ekonomikami.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie Swatch Group se aktuálně obchodují na úrovni 148,00 CHF, čímž testují klíčovou rezistenci v podobě 50denního klouzavého průměru EMA (148,09 CHF). Cena se zároveň drží nad SMA 100 (140,77 CHF), což značí technické zlepšení a pokus o obrat trendu po předchozím medvědím období.
Z technického hlediska se nacházíme v období konsolidace pod klíčovou rezistencí, přičemž překonání úrovně 148,50–150 CHF by mohlo uvolnit cestu k vyšším úrovním, například k 153 nebo 158 CHF. Naopak nejbližší podpora se nachází v zóně EMA a SMA, tedy kolem 141–143 CHF.
Zdroj: xStation5
