T-Mobile posiluje na americkém trhu: Akvizici UScellular za 4,4 miliardy USD schválilo ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti USA schválilo plánovanou akvizici společnosti UScellular operátorem T-Mobile za 4,4 miliardy dolarů, přičemž antimonopolní divize oznámila, že uzavírá vyšetřování bez blokace obchodu. T-Mobile tímto krokem získá nejen zákazníky a prodejny UScellular, ale také přibližně 30 % jejích rádiových frekvencí (spektrových aktiv).

Šéfka antimonopolního odboru Gail Slater uvedla, že UScellular by bez této transakce ztrácel technologický náskok a jeho síť by postupně degradovala, neboť společnost nebyla schopna držet krok s rostoucími investičními náklady v oblasti telekomunikační infrastruktury. Vyšetřování podle ní nezjistilo žádné důkazy o narušení hospodářské soutěže, které by ospravedlnily soudní blokaci obchodu.

Současně však Slater upozornila na dlouhodobé riziko: konsolidace spektra mezi "Velkou trojkou" – Verizonem, AT&T a T-Mobilem – překračuje 80 % dostupného spektra, což může do budoucna představovat akutní hrozbu pro konkurenci v sektoru mobilních služeb.

Tato akvizice se odehrává v kontextu změny přístupu k fúzím pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Současná administrativa projevuje větší vstřícnost ke korporátním akvizicím, oproti předchozí vládě Joea Bidena, která zaujímala tvrdší postoj vůči konsolidaci trhu. V červnu byly například schváleny tři velké transakce v celkové hodnotě 63 miliard USD, včetně akvizice společnosti Juniper Networks firmou Hewlett Packard Enterprise.

Zajímavostí zůstává i souvislost s nedávným krokem T-Mobile, který zrušil své programy diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) – pravděpodobně v reakci na tlak ze strany nové administrativy, v rámci snahy o získání regulačního souhlasu nejen pro tuto fúzi, ale i pro další plánované projekty, jako je společný podnik s KKR zaměřený na poskytování internetových služeb.



Graf TMUS.US (D1)

Akcie společnosti T-Mobile se po krátkém růstu z poloviny června opět ocitly pod tlakem a aktuálně se obchodují kolem úrovně 226,31 USD. Technické ukazatele naznačují spíše negativní vývoj. Cena akcie se nachází pod oběma klouzavými průměry – pod EMA 50 (237,84 USD) i SMA 100 (248,75 USD), což je jasný medvědí signál naznačující ztrátu momenta a pokračující korekci. RSI osciluje na hodnotě 39,3, což značí rostoucí prodejní tlak, ale zatím se nejedná o extrémní přeprodanost. To však může naznačovat, že akcie mají stále prostor pro další pokles, než by případně došlo k technickému odrazu. MACD histogram zůstává v negativním teritoriu, ačkoli se linie MACD a signální linie přibližují. Zatím ale nedošlo ke křížení, což by mohlo signalizovat potenciální obrat trendu. Stávající stav spíše potvrzuje převahu medvědů.

Pro udržení delšího růstového scénáře by bylo klíčové, aby se cena dostala zpět nad 237–248 USD, tedy nad klouzavé průměry, které nyní fungují jako silná rezistence. Pokud se tak nestane, hrozí další pokles směrem k psychologické hranici 215 USD, případně níže.

Zdroj: xStation5

