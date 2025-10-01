T-Mobile rozšiřuje satelitní síť: WhatsApp, X a další aplikace dostupné i v mobilních „mrtvých zónách“

Společnost T-Mobile oznámila, že její satelitně podporovaná mobilní síť nově umožňuje přístup i k populárním aplikacím, jako jsou WhatsApp, Google Maps či X (dříve Twitter). Služba cílí na odlehlé oblasti bez signálu a představuje zásadní krok vpřed oproti dosavadnímu využití, které bylo od července omezeno převážně na SMS zprávy, MMS a krátké audio klipy.
Jak služba funguje
Síť T-Satellite je provozována prostřednictvím více než 650 satelitů Starlink s přímým připojením k mobilním telefonům. Telefon zákazníka se při ztrátě pozemního signálu automaticky přepne na satelitní síť, přičemž dostupné aplikace jsou optimalizované pro poskytování kritických služeb, nikoliv datově náročných funkcí.
Kromě WhatsApp a X lze satelitní připojení využívat i v aplikacích jako Pixel Weather, Apple Music, Samsung Find, AccuWeather nebo AllTrails.
Spolupráce s technologickými giganty
Podle Jeffa Giarda, viceprezidenta pro strategická partnerství v T-Mobile, firma spolupracovala s Applem a Googlem na vytvoření „SAT mode“ frameworku, který umožňuje aplikacím přizpůsobit se satelitnímu připojení prostřednictvím API rozhraní. Tím se otevírá prostor pro další vývojáře aplikací, aby funkci satelitního připojení implementovali.
Cenová politika
-
Zákazníci T-Mobile mají službu zahrnutou v novém tarifu „Experience Beyond“ bez příplatku.
-
Klienti jiných operátorů (AT&T, Verizon aj.) si mohou satelitní konektivitu přidat za 10 USD měsíčně.
Graf TMUS.US (D1)
Akcie T-Mobile US se aktuálně obchodují na úrovni 239,19 USD. Cena se pohybuje pod klouzavými průměry EMA 50 (242,38 USD) i SMA 100 (240,05 USD), což ukazuje na krátkodobě slabší technické nastavení. Oba průměry se navíc sbíhají a mohou tvořit rezistenční bariéru. RSI (45,3) se nachází pod neutrální hodnotou 50, což naznačuje převahu prodejců, avšak bez známek přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
