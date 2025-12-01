Targa Resources kupuje Stakeholder Midstream za 1,25 mld. USD

- Targa Resources koupí Stakeholder Midstream za 1,25 mld. USD v hotovosti a rozšíří svou síť plynovodů a infrastruktury v Permian Basin.
- Targa Resources koupí Stakeholder Midstream za 1,25 mld. USD v hotovosti a rozšíří svou síť plynovodů a infrastruktury v Permian Basin.
- Akvizice přidá zhruba 480 mil plynovodů, 180 milionů kubických stop denní zpracovatelské kapacity a aktiva krytá dlouhodobými kontrakty na asi 170 tisících akrech.
- Obchod má být uzavřen v Q1 2026 a bude financován z hotovosti a čerpáním z revolvingového úvěru ve výši 3,5 mld. USD.
Targa Resources posiluje svou pozici v jednom z klíčových těžebních regionů v USA. Dohodla se na koupi menšího konkurenta Stakeholder Midstream za 1,25 miliardy dolarů v hotovosti, čímž zvětší své možnosti přepravy a zpracování plynu a ropy v Permian Basin, která dlouhodobě bojuje s nedostatkem kapacity pro odvoz zemního plynu.
Rozšíření sítě v Permian Basin
Součástí transakce jsou přibližně 480 mil plynovodů, kapacita pro kryogenní zpracování a odsiřování plynu o objemu 180 milionů kubických stop denně, infrastruktura pro zachytávání uhlíku a menší systém pro sběr ropy. Aktiva pokrývají zhruba 170 tisíc akrů a jsou podpořena dlouhodobými smlouvami, což Targě přidává stabilní peněžní toky v regionu, kde se často řeší přebytky plynu i tlak na ceny.
Podmínky obchodu a financování
Targa očekává uzavření obchodu v Q1 roku 2026. Akvizici chce financovat kombinací hotovosti a čerpáním z revolvingového úvěrového rámce ve výši 3,5 miliardy dolarů. Na transakci firmě radila RBC Capital Markets jako finanční poradce a právní servis zajišťovala kancelář Latham & Watkins.
Graf: TRGP.US (D1)
