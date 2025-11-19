Target uzavírá partnerství s OpenAI: nakupování v ChatGPT se stává realitou

-
Target spolupracuje s OpenAI a spouští aplikaci uvnitř ChatGPT pro personalizované nakupování a checkout.
-
Partnerství je součástí strategie Targetu využít AI napříč zákaznickými zkušenostmi i interními operacemi.
-
Úspěch záleží na hladkém přechodu od konverzace k nákupu – zásoby, logistika a checkout musí fungovat bez problémů.
-
Výsledek by mohl znamenat posun retailu směrem ke konverzačnímu nákupu – sledujte adopci, velikost nákupního košíku a digitální růst.
-
Společnost Target oznámila strategické partnerství s OpenAI, v rámci něhož bude spuštěna aplikační zkušenost v prostředí ChatGPT. Uživatelé budou moci požádat o doporučení, sestavit nákupní košík s více položkami a dokončit nákup prostřednictvím odběru, vyzvednutí na místě nebo zaslání domů.
Hlavní funkce a provozní kontext
Pomocí aplikace Target v ChatGPT budou moci zákazníci například požádat: „Pomoz mi naplánovat rodinný filmový večer“ – systém nabídne výběr dek, svíček, snacků a dalších produktů, umožní je přidat do košíku a provést nákup. Současně Target rozšiřuje využití ChatGPT Enterprise pro přibližně 18 000 zaměstnanců s cílem zlepšit predikce dodavatelského řetězce, pracovní procesy v prodejnách a podporu týmů.
Strategické důsledky
Pro Target představuje partnerství způsob, jak oslovit zákazníky v novém kanálu – pomocí konverzační AI, nikoli jen klasických aplikací. Cílem je, aby nákupní zkušenost působila „přirozeně a nápomocně, jako byste si povídali s přáteli“. Pro OpenAI znamená spolupráce posílení jejího postavení v segmentu retailového obchodu a přidání významného partnera do portfolia.
Rizika a úvahy
Úspěch bude záviset na tom, zda bude konverzační cesta skutečně vést k nákupu: správnost zásob, schopnost logistického doručení a hladký průběh checkoutu budou klíčové. Technická integrace katalogu, platebního systému a fulfillmentu vyžaduje precizní provedení. Rovněž existuje riziko, že adaptace nákupu přes chat se prosadí pomaleji než očekávaně.
Výhled
Pokud vše půjde hladce, tento krok může změnit způsob, jakým zákazníci velkým‑box řetězcům nakupují – od aplikace k rozhovoru. Beta verze spuštěná v období před Vánoci umožní Targetu ověřit koncept. Klíčové ukazatele budou adopce, velikost košíku, míra konverze přes chat a dopad na digitální tržby.
