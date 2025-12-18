Tarify brzdí růst Birkenstocku, investoři reagují propadem akcií

-
Hrubá marže má klesnout na 57–57,5 %, z předchozích 59,1 %.
-
Zisk na akcii bude pod očekáváním trhu.
-
Růst tržeb zpomalí na 13–15 %.
-
Společnost pokračuje v expanzi i přes tlak tarifů a rostoucí náklady.
-
Hrubá marže má klesnout na 57–57,5 %, z předchozích 59,1 %.
-
Zisk na akcii bude pod očekáváním trhu.
-
Růst tržeb zpomalí na 13–15 %.
-
Společnost pokračuje v expanzi i přes tlak tarifů a rostoucí náklady.
Německý výrobce obuvi Birkenstock čelí rostoucím nákladům v důsledku amerických tarifů, které negativně ovlivňují jeho marže i výhled ziskovosti pro fiskální rok 2026. Společnost očekává, že hrubá marže klesne o 100 bazických bodů na 57–57,5 %, zatímco v roce 2025 činila ještě 59,1 %. Zisk na akcii by měl dosáhnout 1,90 až 2,05 eura, což je pod očekáváním trhu (2,08 EUR podle LSEG).
Akcie společnosti reagovaly na oznámení prudkým poklesem o 7 % v premarketu, což odráží zklamání investorů z výhledu. Firma rovněž snížila výhled růstu tržeb na 13–15 %, bez započítání měnových vlivů, což je méně než tempo růstu zaznamenané v předchozích dvou letech.
Tarify uvalené Spojenými státy, zavedené administrativou Donalda Trumpa, se promítly do vyšších dovozních nákladů nejen pro Birkenstock, ale i pro řadu dalších spotřebitelských značek. Společnost se snaží na tlak reagovat cíleným zvyšováním cen, vyjednáváním s dodavateli, zefektivněním výroby a optimalizací produktového portfolia.
Navzdory nepříznivým vlivům firma pokračuje v expanzi: letos otevřela 30 nových prodejen a v roce 2026 plánuje otevřít dalších 40. Dále se zaměřuje na rozšíření nabídky prostřednictvím nových kolekcí a sezónních edicí, které cílí především na mladší a bonitnější zákazníky.
Za čtvrtý kvartál vykázal Birkenstock tržby ve výši 526,3 milionu eur, čímž mírně překonal očekávání trhu (522,6 milionu EUR).
Graf BIRK.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lam Research akcie rostou poté, co noví analytici zvýšili doporučení!
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem
UnitedHealth odhaluje nedostatky v auditech, slibuje reformy a větší transparentnost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.