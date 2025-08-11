Technologické akcie rostou díky klíčovým událostem; Intel, Dell a Micron 📌

Intel (INTC.US) dnes roste o něco více než 5 % po zprávách, že generální ředitel společnosti plánuje schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby projednal obavy vznesené minulý týden ohledně údajných vazeb na čínské firmy. Očekává se, že půjde o širší diskusi, během níž generální ředitel představí jak svůj osobní, tak profesní profil.
Dell Technologies (DELL.US) roste o 1,70 % po oznámení rozšířené spolupráce se společnostmi Nvidia a Elastic na své AI Data Platform. Platforma má firmám pomoci vytvářet, nasazovat a škálovat umělou inteligenci. Technologický stack kombinuje servery Dell PowerEdge R7725 s GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition v univerzální vysoce výkonné 2U platformě a integruje vektorovou databázi Elasticsearch pro přirozené jazykové, kontextově orientované vyhledávání. Knihovny a modely Nvidia Omniverse (včetně USD Search) by měly urychlit vyhledávání v rámci složitých 3D objektů — s přínosem pro mediální produkci, průmyslové procesy i aplikace v reálném čase s nízkou latencí napříč odvětvími od zábavního průmyslu po finanční služby.
Micron (MU.US) roste o 2,90 % po zvýšení výhledu pro fiskální 4. čtvrtletí končící 28. srpna, a to díky silnějšímu růstu cen DRAM a solidní realizaci. Nyní očekává tržby 11,2 mld. USD ± 0,1 mld. (dříve 10,7 mld. USD ± 0,3 mld.), non-GAAP hrubou marži 44,5 % ± 0,5 % (dříve 42,0 % ± 1,0 %) a non-GAAP zisk na akcii (EPS) 2,85 USD ± 0,07 (dříve 2,50 USD ± 0,15).
