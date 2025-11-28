Telefónica a DAZN si pojistily LaLigu ve Španělsku do roku 2032

- Telefónica a DAZN získají domácí práva na pět zápasů LaLigy v každém kole na období 2027–2032 s hodnotou přes 1 miliardu eur ročně.
Telefónica a DAZN si pojistily LaLigu až do roku 2032. Nový kontrakt potvrzuje, že domácí fotbal zůstává jedním z nejcennějších práv na španělském trhu s placenou televizí.
Nový pětiletý balík LaLigy
LaLiga přidělila Telefónice a DAZN domácí vysílací práva na 5 zápasů z každého kola pro každého z nich. Dohoda pokrývá 5 sezon od roku 2027 do 2032 a podle ligy znamená přibližně 6 % nárůst hodnoty oproti předchozímu cyklu.
Telefónica uvedla, že za svůj podíl zaplatí v průměru 527 milionů eur za sezonu. Celkové výnosy LaLigy z nového období, včetně balíčků pro bary a druhou ligu, mají přesáhnout 6,1 miliardy eur. Podmínky stále čekají na finální schválení.
Strategická role fotbalu a napětí na evropském trhu práv
Fotbal zůstává klíčovým pilířem strategie Telefóniky ve Španělsku, kde prémiový sport pomáhá získat a udržet zákazníky v balíčcích placené televize. Operátor tato práva také velkoobchodně přeprodává konkurentům, například Masorange. Dříve regulované velkoobchodní ceny byly v roce 2024 zrušeny, což dává Telefónice větší flexibilitu v cenotvorbě. Firma už oznámila, že podnikne kroky, aby její zákazníci měli přístup ke všem zápasům LaLigy.
V celé Evropě se o fotbalová práva čím dál víc přetahují tradiční televize s globálními mediálními a technologickými hráči. Nedávné vítězství Paramount Skydance v tendru na Ligu mistrů v Británii a Německu ukazuje, jak se pole rozšiřuje. UEFA podle aktuálních kontraktů získává z 5 největších trhů zhruba 2,5 miliardy eur za sezonu, více než o 20 % víc než v předchozím cyklu.
Graf: TEF1.ES (D1)
