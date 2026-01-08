Tesco po silném vánočním období očekává zisk na horní hraně výhledu

- Tesco očekává provozní zisk ve výši cca 3,1 miliardy GBP, tedy na horní hranici dříve uvedeného výhledu.
- Srovnatelné tržby v UK vzrostly o 3,9 %, což sice mírně zaostalo za očekáváním, ale potvrzuje stabilní růst.
- Firma nadále získává tržní podíl díky vlastní značce, prémiovým produktům a cenové politice.
- Vánoční sezóna potvrdila silnou spotřebitelskou odezvu na cenově výhodnou a kvalitní nabídku.
Tesco Plc, největší britský řetězec supermarketů, oznámil, že jeho celoroční zisk bude pravděpodobně na horní hranici očekávaného rozpětí, a to díky silnému růstu tržeb během klíčového vánočního období. Společnost uvedla, že očekává upravený provozní zisk za skupinu ve výši přibližně 3,1 miliardy liber (4,2 miliardy USD). V samotném čtvrtém čtvrtletí vzrostly srovnatelné tržby ve Velké Británii o 3,9 %, což bylo mírně pod očekáváním analytiků, nicméně stále potvrzuje stabilní růstový trend.
Tesco pokračuje v posilování svého tržního podílu vůči konkurenci. Tento úspěch je výsledkem kombinace strategií – od rozvoje vlastních značek a prémiových produktů, až po cenové porovnávání s diskontními řetězci, které pomáhá udržet loajalitu zákazníků v prostředí inflačního tlaku. Pozitivní výhled naznačuje, že Tesco efektivně zvládlo konkurenční tlak v klíčové sezóně, přičemž kombinace dostupných cen a kvalitních produktů zůstává atraktivní pro široké spektrum zákazníků.
Graf TSCO.UK (D1)
Cena akcií Tesco se aktuálně pohybuje kolem 4,31 GBP, tedy pod klouzavými průměry EMA 50 i SMA 100, které leží poblíž úrovně 4,45 GBP. Technické indikátory potvrzují zhoršení tržního sentimentu. RSI klesl na hodnotu 40,9, což značí slábnoucí kupní sílu, aniž by trh ještě vstoupil do přeprodaného pásma. MACD se překlápí do negativního teritoria, což potvrzuje obrat momentum směrem dolů. Cena prorazila pod důležitou úroveň podpory z předchozích konsolidačních dnů a signalizuje možné pokračování korekce. Nejbližší významná technická podpora se nyní nachází v oblasti 4,16–4,20 GBP, a její udržení bude klíčové pro stabilizaci trhu.
Zdroj: xStation5
