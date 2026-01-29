Tesla hlásí pokles tržeb i zisku — konec růstu odráží náročný rok 2025

-
Tesla vykázala meziroční pokles tržeb o zhruba 3 % na 94,8 mld USD v roce 2025, což je poprvé v historii firmy.
Ve 4Q 2025 tržby meziročně klesly i přes mirné překonání odhadů a očištěný zisk 0,50 USD, zatímco čistý zisk klesl výrazně.
Tesla se strategicky přesouvá k AI, robotice a autonomním technologiím, investuje do xAI a plánuje vyřadit Model S/X pro nové technologie.
Americká automobilka Tesla, Inc. oznámila výsledky za rok 2025, které ukazují pokles celkových tržeb o zhruba 3 % na 94,8 mld USD ve srovnání s předchozím rokem — poprvé ve své historii firma uzavřela fiskální rok se sníženými tržbami oproti předchozímu roku. Zisk společnosti se také významně snížil, když čistý zisk za rok výrazně klesl.
Výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025: pokles i přes překonání očekávání
Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 Tesla vykázala tržby kolem 24,9 mld USD, což představuje meziroční pokles o více než 3 %, ale mírně překonalo očekávání analytiků. Očištěný zisk na akcii (EPS) činil 0,50 USD — rovněž nad odhady trhu. Čistý zisk za čtvrtletí však prudce klesl ve srovnání s předchozím rokem, což odráží širší tlak na ziskové marže a slabší automobilové prodeje.
Klesající výkon automobilového segmentu se projevuje i v segmentu prodeje vozidel: celkové tržby z automobilů meziročně poklesly o přibližně 11 % a prodej v některých regionech zaostal za očekávání.
Strategický posun směrem k AI a robotice
Tesla během zveřejnění výsledků také potvrdila strategický posun směrem k umělé inteligenci (AI), robotice a autonomním technologiím, včetně investice 2 mld USD do startupu xAI a plánů ukončit výrobu luxusních modelů Model S a Model X ve prospěch výroby Optimus humanoidních robotů a autonomních robotaxi Cybercab. Výroba nových technologií by měla podle odhadu začít v roce 2026.
Tesla očekává, že v roce 2026 kapitálové výdaje přesáhnou 20 mld USD, což je zhruba dvojnásobek oproti roku 2025, kdy firma investovala do infrastruktury a inovací včetně vývoje baterií a AI technologií.
Tržní a konkurenční tlaky
K poklesu prodejů přispívá i rostoucí konkurence — zejména od čínských výrobců elektromobilů, kteří expandují na evropské a americké trhy, a také zánik některých vládních daňových pobídek ve Spojených státech. V Evropě dokonce registrace vozů Tesla klesaly v řadě trhů, zatímco celkový trh elektromobilů rostl.
