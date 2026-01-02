Tesla v Evropě ztrácí půdu pod nohama, ale v Norsku láme rekordy

-
Tesla čelí propadu prodejů v Evropě, výrazně v zemích jako Francie, Švédsko nebo Španělsko.
Tržní podíl Tesly v Evropě klesl na 1,7 %, i když celkový trh s elektromobily roste.
Norsko je výjimkou, kde značka dosáhla rekordního podílu přes 19 % a téměř 90% růstu v prosinci.
Mezinárodní tržby za čtvrté čtvrtletí 2025 jsou očekávány jako výrazně nižší, navzdory cenovým úpravám.
Společnost Tesla zažila v prosinci 2025 prudký pokles prodejů na klíčových evropských trzích, přesto však dosáhla rekordního výsledku v Norsku, které si drží postavení evropského lídra v přechodu na elektromobilitu. Navzdory zavádění levnějších verzí Modelu Y a Modelu 3 se firmě zatím nedaří obnovit růst prodejů v Evropě, kde čelí rostoucí konkurenci, stárnoucí modelové nabídce a také negativní publicitě spojené s vystupováním Elona Muska.
V některých zemích jsou meziroční poklesy výrazné:
Francie: Pokles registrací v prosinci o 66 % na 1 942 vozidel; za celý rok 2025 o 37 %.
Švédsko: Propad v prosinci o 71 %, ročně pak o 70 %.
Portugalsko: Pokles v prosinci o 13 %, v roce 2025 o 22 %.
Španělsko: Meziroční pokles prosincových registrací o 44 %, roční pokles o 4 %.
Celkově klesl tržní podíl Tesly v Evropě, Británii a zemích EFTA z 2,4 % na 1,7 %, a to i přes rostoucí podíl elektromobilů na trhu, který v roce 2025 činil 18,8 %. To poukazuje na to, že Tesla ztrácí tempo vůči konkurenci v segmentu, jehož růst nadále pokračuje.
Výraznou výjimkou je Norsko, kde Tesla v prosinci zvýšila registrace meziročně o 89 % na 5 679 vozů. Za celý rok 2025 zde značka dosáhla více než 19% tržního podílu, čímž ustanovila nový roční prodejní rekord. Norsko se tak nadále profiluje jako klíčový trh Tesly, a to díky své unikátní infrastruktuře a tomu, že většina nových aut zde jsou plně elektrická.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie společnosti Tesla se aktuálně obchodují kolem úrovně 389,30 EUR, kde dochází ke krátkodobé korekci po předchozím prudkém růstu. Cena se stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (379,38 EUR) a SMA 100 (365,08 EUR), což značí zachované býčí nastavení. RSI osciluje na hodnotě 51,7, tedy v neutrálním pásmu, což ukazuje na vyváženost mezi nabídkou a poptávkou, ale zároveň není zatím varováním před přeprodaností ani překoupeností.
Z technického pohledu je důležitá zóna podpory v oblasti 379–380 EUR (EMA 50). Pokud by došlo k jejímu prolomení, mohl by následovat návrat až ke klíčovému supportu u SMA 100, tedy kolem 365 EUR. Naopak udržení nad 380 EUR a obnovení růstu by mohlo vést k dalšímu testu nedávného maxima v blízkosti 414 EUR.
Zdroj: xStation5
