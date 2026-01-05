Tesla ztrácí půdu pod nohama v Číně: rok 2025 přinesl pokles dodávek a ztrátu globálního prvenství

-
Tesla dodala v roce 2025 z Číny 851 732 vozů, což je meziročně o 7 % méně.
-
Ztratila pozici největšího světového výrobce elektromobilů ve prospěch čínské BYD.
-
Na čínském trhu ji výrazně dohání konkurenti jako Xiaomi s modelem YU7.
-
Trh s elektromobily v Číně přesto rostl – v roce 2025 přibylo o 25 % více NEV vozidel než loni.
-
Tesla dodala v roce 2025 z Číny 851 732 vozů, což je meziročně o 7 % méně.
-
Ztratila pozici největšího světového výrobce elektromobilů ve prospěch čínské BYD.
-
Na čínském trhu ji výrazně dohání konkurenti jako Xiaomi s modelem YU7.
-
Trh s elektromobily v Číně přesto rostl – v roce 2025 přibylo o 25 % více NEV vozidel než loni.
Společnost Tesla Inc. zažila v roce 2025 náročné období, zejména na čínském trhu, který je pro výrobce elektromobilů klíčový. Podle předběžných údajů Čínské asociace osobních automobilů (PCA) dodala Tesla ze své šanghajské továrny 851 732 vozidel, což představuje meziroční pokles o 7 %. Přestože prosincový výsledek (97 171 vozů) mírně zlepšil celkovou bilanci, byl to teprve čtvrtý měsíc v roce, kdy Tesla zaznamenala meziroční růst.
Tento vývoj poukazuje na hlubší problémy, jimž automobilka čelí nejen v Číně, ale i globálně. Rok 2025 se stal druhým rokem v řadě, kdy Tesla zaznamenala pokles prodejů, a to i navzdory dočasnému oživení ve třetím čtvrtletí, kdy spotřebitelé ve Spojených státech využívali poslední možnost získat vládní dotace na nákup elektromobilu.
Zároveň se Tesla propadla z pozice největšího světového výrobce elektromobilů, když ji předstihla čínská společnost BYD Co., která dokázala obstát i přes vlastní výzvy. Tesla tak čelí nejen ztrátě tržního podílu, ale i stále ostřejší konkurenci na domácím čínském trhu.
Mezi nové konkurenty patří například Xiaomi Corp., známý výrobce smartphonů, který nedávno vstoupil do sektoru elektromobility. Jeho SUV YU7 míří přímo proti Tesle Model Y. V listopadu se dokonce prodeje modelu YU7 (33 591 kusů) téměř vyrovnaly Tesle Model Y (33 935 kusů), což značí silný nástup nové konkurence.
Přesto trh s novými energetickými vozidly (NEV) v Číně jako celek rostl – v prosinci 2025 vzrostly jejich velkoobchodní dodávky o 4 % meziročně na 1,57 milionu vozidel, a za celý rok stouply podle odhadů Bloombergu o zhruba 25 %. Finální čísla zveřejní asociace v průběhu ledna.
Pro Teslu tak bude klíčové, jak se dokáže přizpůsobit novým podmínkám – ať už jde o oslabující politickou podporu elektromobilů, spotřebitelské nálady nebo technologicky ambiciózní konkurenci.
Graf TSLA.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.