Těžaři zlata míří k rekordním ziskům díky historickému růstu ceny zlata

-
Zisk těžařů zlata ve 3Q 2025 se očekává více než dvojnásobný oproti loňsku, díky cenám zlata přes 3 500 USD/unci.
-
Newmont i Barrick navyšují výnosy akcionářům skrze dividendy i odkupy akcií.
-
Změny ve vedení mohou ovlivnit strategii – zejména v případě překvapivého odchodu CEO Barricku.
-
-
-
Těžařské společnosti zaměřené na zlato se připravují na výjimečné výsledky za třetí čtvrtletí 2025, tažené bezprecedentním růstem cen zlata, které v říjnu poprvé v historii překonalo hranici 4 000 USD za unci. Průměrná cena ve třetím čtvrtletí činila 3 574,95 USD za unci, což představuje meziroční nárůst o 43,5 %.
Podle dat LSEG by Newmont a Barrick, dvě největší veřejně obchodované těžařské společnosti, měly dohromady vykázat zisk téměř 3 miliardy USD, což je více než dvojnásobek oproti 1,4 miliardám USD za stejné období loňského roku.
Investoři se mohou těšit na vysoké výnosy
Díky vyšším ziskům těžaři zvyšují výplaty akcionářům:
-
Newmont již ve 3. kvartálu vrátil investorům 1 miliardu USD a schválil program zpětného odkupu akcií ve výši 3 miliardy USD. Společnost očekává, že bude i nadále vyplácet pravidelnou dividendu a aktivně nakupovat vlastní akcie.
-
Barrick vyplatil dividendu 0,15 USD na akcii, včetně výkonové složky, a během prvního pololetí roku vrátil 753 milionů USD.
Analytici z RBC očekávají, že většina velkých producentů bude ke konci 3. čtvrtletí v čisté hotovostní pozici, což by mělo podpořit další vlnu buybacků. Akcie Newmontu letos vzrostly o 132 %, Barrick přidal 98 %.
Otázky kolem změn ve vedení
Pozornost investorů se ale nesoustředí pouze na výsledky. Obě firmy v září oznámily změny na pozici CEO, ovšem oznámení Barricku mělo silnější dopad. Dlouholetý šéf Mark Bristow překvapivě odešel, navzdory předchozím ujištěním, že zůstane. Jeho odchod přichází krátce po odpisu 1 miliardy USD kvůli problémům na dole v Mali.
Podle analytiků z Citi může nový CEO přehodnotit strategii společnosti, zejména v projektech jako Reko Diq v Pákistánu, i když důvěra roste například v projekt Fourmile v Nevadě.
Naopak Newmont jmenoval svou první CEO – Nataschu Viljoen, přechod byl podle analytiků očekávaný a bez dramatických změn.
Graf NEM.US (D1)
Akcie společnosti Newmont zažily v posledních týdnech výrazný růst a po dosažení maxima nad 94 USD aktuálně korigují zpět k úrovni 86,29 USD. I přes pokles se cena stále drží bezpečně nad klouzavými průměry – EMA 50 (80,88 USD) a SMA 100 (69,81 USD) – což nadále potvrzuje býčí střednědobý trend. RSI je na hodnotě 53,5, tedy v neutrálním pásmu a bez známek překoupenosti. To dává trhu prostor pro stabilizaci nebo další růst, pokud se cena udrží nad EMA 50. MACD zůstává pozitivní, i když histogram naznačuje mírné slábnutí tempa.
Po silném růstu přichází zdravá korekce, která může představovat příležitost pro nové vstupy, zvláště pokud se trh stabilizuje nad úrovní podpory kolem 84–85 USD.
Zdroj: xStation5
Graf B.US (D1)
Akcie společnosti Barrick Gold po dosažení vrcholu nad 35 USD rovněž vstoupily do fáze korekce a nyní se obchodují na úrovni 31,49 USD, tedy těsně nad EMA 50 (30,36 USD). SMA 100 (28,35 USD) zůstává bezpečně níže, což ukazuje na přetrvávající střednědobý růstový trend. RSI klesl na 50,4, což značí ochlazení nákupního momenta. MACD sice zůstává nad nulou, ale podobně jako u Newmontu ukazuje histogram na oslabování dynamiky růstu. Klíčovou technickou úrovní pro udržení pozitivního vývoje je hranice 30–30,50 USD. Její udržení by mohlo být signálem pro pokračování trendu po konsolidaci.
Zdroj: xStation5
