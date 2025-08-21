Thoma Bravo kupuje Dayforce za 12,3 miliardy USD – sází na AI a stabilní příjmy ze softwaru

Americká investiční společnost Thoma Bravo oznámila akvizici poskytovatele HR softwaru Dayforce v hodnotě 12,3 miliardy USD, včetně dluhu. Podle podmínek dohody obdrží akcionáři 70 USD za akcii v hotovosti, což představuje 32,4% prémii oproti závěrečné ceně z 15. srpna – dne, kdy se objevily první zprávy o jednáních.
Tato transakce oceňuje vlastní kapitál Dayforce na 11,18 miliardy USD. Společnost, která se loni přejmenovala z Ceridian HCM Holding, čelí tvrdé konkurenci v oblasti digitální správy lidských zdrojů, kde dominují větší a zavedenější hráči. Spojení s Thoma Bravo by mohlo Dayforce ulevit od zadlužení a zároveň mu poskytnout kapitál pro další expanzi a rozvoj umělé inteligence.
Součástí transakce je také menšinová investice od dceřiné společnosti Abu Dhabi Investment Authority. Dokončení se očekává na začátku příštího roku.
Softwarový sektor zůstává atraktivním cílem pro investory díky odolnému modelu předplatného a stabilním opakovaným příjmům, a to i v prostředí zpomaleného trhu práce, celních bariér a kolísavých firemních výdajů. V oblasti human capital managementu (HCM) probíhá konsolidace – začátkem roku oznámil Paychex akvizici Paycoru za 4,1 miliardy USD, zatímco ADP loni koupilo WorkForce Software za přibližně 1,2 miliardy USD.
Thoma Bravo, která ke konci března spravovala aktiva v hodnotě 184 miliard USD, je jedním z největších světových investorů se zaměřením na software. Do dnešního dne investovala nebo koupila více než 530 technologických a softwarových firem, přičemž její strategie cílí na posílení růstu, vývoj AI technologií a globální expanzi.
Graf DAY.US (D1)
Akcie Dayforce zaznamenaly prudký růst a aktuálně se obchodují na úrovni 67,41 USD, což představuje výrazný skok vzhůru v reakci na oznámení o akvizici firmou Thoma Bravo. Tato cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (57,21 USD) a SMA 100 (57,02 USD), které nyní plní roli podpory. RSI dosahuje hodnoty 66,7, což indikuje silné nákupní momentum a blížící se vstup do překoupeného pásma. MACD vyskočil prudce nad signální linii, což potvrzuje čerstvý býčí impuls způsobený pozitivní zprávou o odkupu.
Zdroj: xStation5
