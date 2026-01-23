TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu

-
TikTok uzavřel dohodu o prodeji amerických operací a vytvořil nový subjekt se sídlem v USA.
-
Většinový podíl mají američtí a spojenečtí investoři, ByteDance si ponechává 19,9 %.
-
Dohoda zavádí přísné bezpečnostní a regulační standardy.
-
Konec právních a politických sporů ohledně TikToku v USA.
-
TikTok uzavřel dohodu o prodeji amerických operací a vytvořil nový subjekt se sídlem v USA.
-
Většinový podíl mají američtí a spojenečtí investoři, ByteDance si ponechává 19,9 %.
-
Dohoda zavádí přísné bezpečnostní a regulační standardy.
-
Konec právních a politických sporů ohledně TikToku v USA.
Po letech politického napětí, právních sporů a regulačních výzev uzavřel TikTok klíčovou dohodu, která zajišťuje jeho další působení na americkém trhu pod novou vlastnickou strukturou. Tím končí vleklý boj o osud platformy s krátkými videi v jednom z jejích největších světových trhů.
Základem dohody je vytvoření společného podniku se sídlem v USA s názvem TikTok USDS Joint Venture LLC, který bude mít na starosti provoz aplikace pro americké uživatele. Nový subjekt je převážně vlastněn a kontrolován americkými a spojeneckými investory, což je podmínka zákona Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) přijatého v roce 2024.
Klíčoví investoři a vlastnické limity
Podle dohody drží strategické podíly ve společném podniku společnosti Oracle, investiční firma Silver Lake a MGX ze Spojených arabských emirátů. Mezi další investory patří například rodinný fond Michaela Della a Alpha Wave Partners. Všichni tito investoři dohromady vlastní většinu akcií nového subjektu, zatímco ByteDance si ponechává pouze 19,9 % podíl.
Zajištění národní bezpečnosti a datová suverenita
Společný podnik zavádí přísná bezpečnostní opatření pro ochranu uživatelských dat a algoritmů. Data amerických uživatelů budou uložena v bezpečné cloudové infrastruktuře společnosti Oracle, přičemž bude probíhat pravidelný audit třetími stranami. Dohoda zároveň zajišťuje ochranu před cizím vlivem, posiluje moderaci obsahu a zabezpečení softwaru.
Vedení a dozorčí rada
CEO nového subjektu se stal Adam Presser, bývalý šéf oddělení pro důvěru a bezpečnost TikToku v USA, zatímco Will Farrell byl jmenován bezpečnostním ředitelem. Dozorčí rada je složená převážně z amerických a spojeneckých zástupců, přičemž současný generální ředitel TikToku Shou Zi Chew zůstává jejím členem.
Politické pozadí a další dohled
Dohoda završuje období nejistoty, které začalo rostoucími obavami ve Washingtonu ohledně bezpečnostních rizik spojených s čínským vlastnictvím aplikace. V dubnu 2024 Kongres schválil zákon PAFACA, který požadoval prodej amerických operací do ledna 2025. Nejvyšší soud USA zákon následně potvrdil. Po krátkém zákazu v lednu 2025 došlo k prodloužení lhůty díky zásahu prezidenta.
Bývalý prezident Donald Trump dohodu označil za vítězství pro americké uživatele a investory. Dohodu schválila i čínská vláda prostřednictvím svých regulačních orgánů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Největší americký zbrojař zveřejnil výsledky 📈 Akcie RTX Corp reagují
CSG pod lupou: byznys, čísla, perspektiva
US Open: US500 blízko rekordních maxim 📈 Akcie UnitedHealth klesají o 17 %, Micron a RTX Corp rostou
Tesla před výsledky: Umírněná očekávání a slabé fundamenty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.