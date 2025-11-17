TotalEnergies posiluje svoji energetickou pozici: Spojení s EPH za téměř 6 miliard dolarů zdvojnásobí plynovou kapacitu

-
TotalEnergies získává 50% podíl ve flexibilní energetické platformě EPH za 5,1 miliardy eur.
Spojením vznikne 14GW portfolio plynových a biomasových elektráren a baterií v pěti evropských zemích.
Akvizice urychlí růst cash flow a pomůže optimalizovat LNG řetězec.
EPH se stane čtvrtým největším akcionářem TotalEnergies, transakce bude dokončena do poloviny roku 2026.
Francouzský energetický gigant TotalEnergies oznámil významnou strategickou akvizici, když uzavřel dohodu o koupi 50% podílu ve flexibilní energetické platformě společnosti EPH, která je pod kontrolou českého miliardáře Daniela Křetínského. Hodnota transakce činí 5,1 miliardy eur (téměř 6 miliard dolarů) a proběhne formou výměny akcií, čímž se EPH stane jedním z největších akcionářů TotalEnergies s podílem zhruba 4,1 %.
Tato akvizice více než zdvojnásobí čistou kapacitu plynových elektráren ve vlastnictví TotalEnergies a je dalším krokem v ambici stát se integrovaným hráčem na evropském trhu s elektrickou energií, který spojuje obnovitelné zdroje a flexibilní plynové zdroje. Právě jejich kombinace je klíčová pro pokrytí kolísající poptávky – zejména kvůli rozvoji datových center, která vyžadují stabilní dodávky elektrické energie.
Nově vytvořený joint venture bude spravovat více než 14 GW kapacity v plynových a biomasových elektrárnách, bateriových úložištích a dalších zařízeních v Itálii, Spojeném království, Irsku, Nizozemsku a Francii. Obě strany si budou samostatně obchodovat svou část produkce prostřednictvím tzv. „tolling“ modelu.
Přínosy transakce pro TotalEnergies:
Roční dodatečná výroba elektrické energie ve výši 15 TWh, která zrychlí očekávaný nástup pozitivního cash flow na rok 2027 (původně 2028).
Možnost zvýšení ziskovosti z obchodování s LNG díky vlastnímu zpracování cca 2 milionů tun LNG ročně.
Transakce má být okamžitě pozitivní pro cash flow na akcii a umožní snížit plánované kapitálové výdaje o 1 miliardu dolarů ročně v období 2026–2030, na 14–16 miliard USD.
Celkový cíl produkce elektřiny ve výši 100–120 TWh ročně do roku 2030 zůstává nezměněn.
Křetínský uvedl, že vstupem do TotalEnergies diverzifikuje své geografické působení, které bylo dosud soustředěno hlavně na EU a Spojené království.
Z pohledu trhu i analytiků je krok vnímán jako strategicky důležitý, neboť TotalEnergies reaguje na tlak investorů na snižování dluhu, ale zároveň zachovává aktivní růstové akvizice v oblasti energetiky, která má do budoucna klíčový význam pro dekarbonizaci i stabilitu dodávek.
Graf TTE.FR (D1)
Akcie společnosti TotalEnergies zaznamenaly výrazný růstový obrat, když během posledních týdnů prudce posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 56,58 EUR. Tento růst znamená průraz nad obě klíčové technické úrovně – EMA 50 (53,39 EUR) i SMA 100 (52,86 EUR), což je jasný signál změny trendu směrem k růstu. RSI se nachází na hodnotě 66,5, což potvrzuje silné nákupní momentum, přičemž akcie se blíží do pásma překoupenosti. MACD rovněž generuje býčí signál, jelikož se hlavní linie nachází nad signální, a histogram posiluje, což podporuje pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
