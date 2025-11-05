Toyota navzdory clům zvyšuje výhled zisku, sází na růst mimo USA

-
Toyota, největší světový výrobce automobilů podle objemu prodejů, zvýšila svůj celoroční výhled zisku, přestože čelí výraznému tlaku amerických dovozních cel, které zavedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Firma nyní očekává provozní zisk 3,4 bilionu jenů (22,6 miliardy USD) do konce března 2026, což je o 6 % více než původní odhad.
Dopad amerických cel je přesto značný – Toyota jej odhaduje na 1,45 bilionu jenů jen v tomto fiskálním roce. Severní Amerika, kdysi klíčový pilíř ziskovosti, vykázala ztrátu 134 miliard jenů za první polovinu roku, a to navzdory silné poptávce a napjatým skladovým zásobám.
Finanční ředitel Kenta Kon přiznal, že situace v USA je „velmi obtížná“, ale zároveň zdůraznil, že ostatní regiony jako Evropa, Čína, Asie a Afrika vykazují solidní výsledky – jak v prodejích, tak v ziskovosti. Pomáhá i slabší kurz jenu, vyšší objem výroby a důraz na nákladovou disciplínu.
Za čtvrtletí však provozní zisk meziročně klesl o 27 % na 839,6 miliardy jenů, čímž zaostal za očekáváním analytiků (863,1 mld. jenů). Jde o druhý pokles zisku v řadě, což naznačuje sílící globální tlaky na marže v automobilovém sektoru.
Toyota zároveň oznámila, že globální výroba značek Toyota a Lexus vzrostla o 6 % v prvním pololetí fiskálního roku, což znamená téměř 5 milionů vyrobených vozidel. V USA zaznamenala firma dvouciferný růst prodejů i produkce – což jen podtrhuje, jak silná poptávka v regionu kontrastuje s dopadem tarifních politik.
Zajímavé je, že podle zástupce finančního ředitele Takanoriho Azumy dnes Toyota není tak závislá na Severní Americe jako dříve – před deseti lety pocházela téměř polovina zisku právě odtud. Dnes však význam rostoucích trhů jako Indie narůstá, a pomáhá částečně kompenzovat ztráty z USA.
Navzdory pozitivnímu výhledu však akcie Toyoty klesly o 3,65 %, tedy výrazně více než širší japonský index Nikkei (-2,5 %), což ukazuje, že investoři zůstávají vůči vlivu amerických cel skeptičtí.
Graf TM.US (D1)
Akcie Toyota Motor se aktuálně obchodují na úrovni 203,99 USD, mírně pod nedávným maximem na úrovni 210 USD. Cena zůstává pevně nad klouzavými průměry EMA 50 (197,88 USD) a SMA 100 (189,34 USD), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI se nachází na hodnotě 55,4, tedy v neutrálně pozitivním pásmu, bez známek překoupení. Trh má tedy prostor pro další růst bez nutné korekce.
Zdroj: xStation5
