Toyota spouští výrobu baterií v USA – investice do elektromobility sílí

Toyota zahájila provoz své továrny na baterie v Liberty, Severní Karolíně, s investicí cca 13,9 miliardy USD a plánem investovat dalších až 10 miliard USD v USA.
Závod má kapacitu až 30 GWh ročně a zahrne 14 výrobních linek pro baterie do hybridních i plně elektrických modelů.
Projekt sníží závislost na dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoří více než 5 000 nových pracovních míst.
Tato investice odpovídá širším trendům v automobilovém průmyslu i americké politice zaměřené na domácí výrobu baterií.
Toyota Motor Corporation oficiálně zahájila výrobu ve svém prvním závodě na výrobu baterií mimo Japonsko, který se nachází v Liberty v Severní Karolíně. Se zahajovací investicí ve výši přibližně 13,9 miliardy dolarů a dalším závazkem až 10 miliard dolarů do amerických operací během příštích pěti let dává Toyota jasně najevo svůj přesun k elektrifikované mobilitě a posílení domácího dodavatelského řetězce.
Strategické rozhodnutí Toyoty o výrobě baterií v USA
Nový závod v Severní Karolíně je již jedenáctým výrobním podnikem Toyoty v USA a prvním závodem na baterie mimo Japonsko. Komplex zabírá plochu přes 1 850 akrů a má zahrnovat až 14 výrobních linek pro baterie do hybridních, plug-in hybridních a čistě elektrických vozidel (BEV). Po dosažení plné kapacity by měl závod ročně vyrobit až 30 GWh – což postačí pro stovky tisíc elektrifikovaných vozidel.
Toyota zároveň oznámila další investice až 10 miliard dolarů do amerických aktivit během následujících pěti let. S přihlédnutím k téměř 14 miliardám dolarů vloženým do samotného závodu na baterie činí celkové investice Toyoty v USA za posledních 70 let téměř 60 miliard dolarů.
Dopad na elektromobilní strategii Toyoty
Toyota dlouhodobě sází na hybridní technologie (HEV) namísto čistě bateriových vozů (BEV). Závod v USA posiluje její vícesměrnou strategii: vyrábět baterie pro modely jako Toyota Camry HEV, Corolla Cross HEV a RAV4 HEV, ale zároveň připravit půdu pro plně elektrický třířadý model, který se bude montovat v Severní Americe.
Díky tomuto závodu sníží Toyota svou závislost na dovozu baterií, zmírní logistická a obchodní rizika a získá výhody z amerických politik podporujících domácí výrobu komponent pro elektromobily. Projekt přináší přes 5 000 pracovních míst a podporuje místní komunitu např. investicemi do STEM vzdělávání.
Širší tržní a politický kontext
USA v posledních letech kladou důraz na přesun klíčových částí dodavatelského řetězce pro elektromobily zpět do země. Továrna Toyoty odpovídá tomuto trendu – podporuje konkurenceschopnost USA v oblasti baterií i růst pracovních míst v tradičně průmyslových regionech.
Zvolení Severní Karolíny umožňuje Toyotě využít příznivé podnikatelské prostředí a lokální podporu pro velké průmyslové investice. Tento krok také potvrzuje, že závod o nadvládu v oblasti elektromobilů se dnes nevede pouze o chemii článků či dojezd, ale také o geografii a výrobní základny.
