Toyota těží z rostoucí poptávky po hybridech v USA – výroba roste pátý měsíc v řadě

Globální výroba Toyoty vzrostla v říjnu o 4 %, prodeje o 2 %.
V USA vyskočila výroba o 26 % díky silné poptávce po hybridech.
Čína zaznamenala pokles výroby i prodejů, důvodem je konec dotací.
Hybridy tvoří 42 % všech prodaných vozů Toyoty, zatímco elektromobily méně než 2 %.
Toyota Motor zveřejnila, že její globální výroba v říjnu meziročně vzrostla o 4 % na 926 987 vozidel, čímž pokračovala v růstové sérii již pátý měsíc za sebou. Celosvětový prodej automobilky rovněž posílil, když dosáhl 922 087 vozů, tedy o 2 % více než loni. Největším tahounem růstu zůstává Spojené státy, kde Toyota těží ze silné poptávky po hybridních modelech.
Americká výroba meziročně vyskočila o výrazných 26 %, což je už pátý měsíc v řadě, kdy zaznamenala dvouciferný růst. Toyota tím dohání předchozí výpadky ve výrobě dvou modelů z loňského roku a potvrzuje oblibu hybridních vozů na tamním trhu. Naopak v Číně se automobilka potýká s problémy – produkce klesla o 6 % a prodej o 7 %, zejména kvůli ukončení dotačních programů v některých regionech.
V domácím Japonsku Toyota navýšila výrobu o 7 %, ale prodeje zde oslabily o 4 %. Automobilka důvod poklesu neuvedla, nicméně tento vývoj poukazuje na možné nasycení trhu nebo konkurenci ze strany domácích i zahraničních značek.
Za prvních deset měsíců roku 2025 prodala Toyota celkem 8,7 milionu vozů, z čehož hybridy tvoří 42 % a čistě elektrická vozidla méně než 2 %. Tato čísla zahrnují i vozy značky Lexus, která patří pod křídla Toyoty.
