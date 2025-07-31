Trpělivost přináší ovoce: Credit Agricole tiše posiluje svou pozici na italském bankovním trhu

V době, kdy některé evropské vlády přebírají aktivní roli v restrukturalizaci domácího bankovního sektoru, je strategie francouzské banky Credit Agricole zářným příkladem, jak dlouhodobý, nenápadný přístup může přinést významné výhody. Zatímco konkurenční UniCredit narazila při pokusu o převzetí Banco BPM na odpor ze strany italské vlády, Credit Agricole si buduje pozici trpělivými kroky a diplomatickou spoluprací s regulátory.
Francouzská banka působí v Itálii již téměř dvě desetiletí a dnes tvoří italská část jejího byznysu 15 % celkového zisku skupiny, což z ní činí nejvýznamnější trh mimo domovskou Francii. Od roku 2020 CA navýšila objem úvěrů v Itálii o 15 miliard eur, zatímco hlavní konkurenti – Intesa Sanpaolo a UniCredit – své úvěrové knihy zmenšili.
Díky postupné akviziční strategii se Credit Agricole podařilo stát se významným akcionářem Banco BPM, kde v současnosti drží 19,8% podíl a požádala ECB o povolení překročit hranici 20 %. Přesto banka vyloučila plné převzetí a zůstává pod 25% hranicí, která by spustila povinnou nabídku na odkup akcií.
Zatímco UniCredit zvolila agresivní strategii převzetí, která skončila neúspěchem a narušením vztahů s italskou vládou, Credit Agricole si díky umírněnému postupu udržuje důvěru napříč politickým spektrem – ať už za levicových nebo pravicových vlád. Banka buduje svou přítomnost přes distribuční dohody, menší akvizice a dlouhodobé partnerství, například v oblasti pojištění a spotřebitelského financování s BPM.
Tento tzv. „želví“ přístup umožňuje CA upevnit vliv, aniž by vyvolala politický odpor. Jak uvedl jeden ze znalců situace: „Vědí, že vlády se mění, ale oni zůstávají. Jsou to stejní lidé, stejná kultura, stejná strategie – mohou čekat roky, a udeřit, až přijde ten pravý čas.“
V důsledku toho se Credit Agricole profiluje jako stabilní a dlouhodobý hráč, který je připraven těžit z další konsolidace na italském trhu – a to bez nutnosti hlučných akvizic či zásahů do politických zájmů.
Graf ACA.FR (D1)
Akcie společnosti Credit Agricole aktuálně oscilují kolem ceny 16,14 EUR, což je úroveň v těsné blízkosti dvou klíčových klouzavých průměrů – EMA 50 na hodnotě 16,15 EUR a SMA 100 na úrovni 16,34 EUR. Cena se aktuálně nachází mírně pod těmito průměry, což může být varovným signálem pro býčí investory, protože nedošlo k jednoznačnému proražení nad rezistenční pásmo. RSI se drží na neutrální úrovni 50,1, tedy bez výrazného směrového signálu. Trh se aktuálně nachází v rovnováze mezi nákupním a prodejním tlakem, přičemž žádná strana nemá jasně navrch.
Celkově akcie ACA.FR vykazují známky konsolidace po předchozím růstu. Rozhodující bude, zda se cena udrží nad úrovní 16 EUR a prorazí nad 16,34 EUR, čímž by mohl být opět potvrzen růstový trend. Naopak pokles pod hranici 15,77 EUR by mohl přinést zesílený prodejní tlak a návrat k nižším úrovním. Investoři by měli sledovat vývoj ceny vůči klouzavým průměrům, protože právě zde se aktuálně rozhoduje o dalším směru vývoje akcie.
Zdroj: xStation5
