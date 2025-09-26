Trumpovy cla dopadají na evropské výrobce nákladních vozů – akcie Daimler Truck a Traton oslabily

Akcie Daimler Truck a Tratonu dnes výrazně oslabily poté, co americký prezident Donald Trump oznámil zavedení nových cel na dovoz těžkých nákladních vozidel. Tato opatření, platná od 1. října, přinášejí 25% clo a dále zvyšují obchodní napětí mezi USA a Evropou.
Daimler Truck se dnes dopoledne propadl o 3,3 % a stal se největším propadlíkem německého indexu DAX. Akcie Tratonu ztrácely 2,8 %. Důvodem je zejména nejistota, zda se nová cla budou vztahovat i na produkci v Mexiku, která v rámci dohody USMCA dosud podléhala volnému obchodu.
Podle analytiků banky Citi by zavedení 25% cla na nákladní vozy vyráběné v Mexiku mohlo mít pro Daimler Truck dopad na zisk ve výši 700–800 milionů eur, přičemž přibližně polovinu této zátěže by firma mohla krátkodobě přenést na zákazníky formou zvýšení cen.
Ani Daimler Truck, ani Traton sice neexportují do USA přímo z Evropy, ale mají výrobní závody v USA a Mexiku. Právě mexická výroba je však nyní ohrožena, pokud Trumpovy kroky zasáhnou i lokality spadající pod dohodu USMCA.
Analytici z Bernstein upozorňují, že není jasné, zda se nové clo vztahuje i na USMCA-kompatibilní výrobní kapacity. Zároveň zůstává nejasné, zda se budou nové oborové tarify sčítat s již existujícími tarify podle původu země, i když některé dohody (např. mezi USA a EU) vylučují tzv. dvojí zdanění.
Naopak akcie švédské Volvo Group, která vyrábí své nákladní vozy přímo v USA, posílily o 2,9 %. Společnost rozhodnutí americké administrativy přivítala s tím, že může vyrovnat nevýhodné konkurenční podmínky pro domácí výrobce.
Zástupci Daimler Truck i Traton odmítli událost komentovat, avšak tržní reakce naznačuje, že investoři vnímají opatření jako potenciálně negativní zásah do výnosů i do dlouhodobé obchodní strategie obou firem.
📉 Technická analýza – Daimler Truck (DTG.DE, D1)
Akcie Daimler Truck se propadly pod důležitou technickou podporu a aktuálně se obchodují na ceně 35,63 EUR. Cena výrazně klesla pod klouzavé průměry – EMA 50 (38,93 EUR) i SMA 100 (39,57 EUR), což potvrzuje silné medvědí momentum. RSI se pohybuje na úrovni 34,9, tedy těsně nad hranicí přeprodanosti, což ukazuje na zvýšený prodejní tlak, ale i potenciál pro krátkodobý odraz.
Z krátkodobého hlediska je nejbližší podpora kolem 34,65 EUR – její udržení by mohlo zastavit další pokles. Rezistence se nově formuje kolem úrovně proražené podpory na 38 EUR.
Zdroj: xStation5
📉 Technická analýza – Traton (8TRA.DE, D1)
Také akcie Tratonu zažily prudký výprodej a aktuálně se obchodují na 27,62 EUR, hluboko pod EMA 50 (30,31 EUR) i SMA 100 (30,08 EUR). Pokles pod tyto úrovně signalizuje jasný obrat trendu směrem dolů. RSI se nachází na hodnotě 33,8, tedy těsně nad přeprodaným pásmem. Tento ukazatel spolu s výrazným poklesem naznačuje, že by mohlo dojít k technickému odrazu, ale celkové momentum zůstává silně negativní. Nejbližší support je nyní kolem 27,30 EUR, přičemž jakékoliv jeho proražení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k 26,50 EUR.
Zdroj: xStation5
