Trumpovy cla posílají evropské automobilky do červených čísel

-
Trump oznámil nové cla na evropská auta – až 25 % od června.
-
Německé automobilky přišly o miliardy eur tržní hodnoty.
-
EU hrozí odvetou – cla na americké zboží za 93 miliard eur.
-
Sektor dále oslabuje kvůli problémům v Číně a přechodu na elektromobilitu.
-
Trump oznámil nové cla na evropská auta – až 25 % od června.
-
Německé automobilky přišly o miliardy eur tržní hodnoty.
-
EU hrozí odvetou – cla na americké zboží za 93 miliard eur.
-
Sektor dále oslabuje kvůli problémům v Číně a přechodu na elektromobilitu.
Evropské automobilky zažily prudký pokles poté, co americký prezident Donald Trump oznámil plán na zvýšení cel na dovoz evropských vozidel do USA. Cla by měla vzrůst z aktuálních 15 % na 25 % v červnu, přičemž první navýšení na 10 % má vstoupit v platnost už 1. února.
Akcie Mercedes-Benz klesly v ranním obchodování ve Frankfurtu až o 6,7 %, BMW ztratilo 7 %, Volkswagen 5,4 % a Porsche 4,9 %. Negativní reakce trhu odráží hlubokou závislost německých výrobců na americkém trhu, kde prodávají lukrativní modely, jako například Mercedes-Benz S-Class.
Podle analytika Michaela Deana z Bloomberg Intelligence by nové tarify mohly snížit roční provozní zisky německých, britských a švédských automobilek o zhruba 3 miliardy eur (3,5 miliardy dolarů). Již dříve zvýšená cla z 2,5 % na 15 % loni otřásla sektorem a přinesla zisková varování napříč automobilovým průmyslem.
Trumpovy kroky jsou součástí širšího geopolitického sporu – tentokrát vyvolaného jeho kontroverzním zájmem o koupi Grónska, který narazil na odpor Dánska a dalších evropských zemí. Jako reakci na hrozbu nových cel Evropská unie zvažuje odvetná cla na americké zboží v hodnotě až 93 miliard eur a pohrozila pozastavením schvalování obchodní dohody s USA.
Automobilový sektor v Evropě přitom nečelí pouze hrozbě amerických cel. Výrobci zároveň trpí slabými prodeji v Číně a pomalým přechodem na elektromobilitu, což vede k revizi dřívějších ekologických plánů.
Akcie dalších výrobců padaly napříč Evropou a Asií: Stellantis v Miláně oslabil o 4,5 %, Aston Martin v Británii o 3,2 % a Tata Motors, mateřská společnost Jaguar Land Roveru, odepsala v Bombaji 4,3 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.