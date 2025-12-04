Trumpův obrat ve spotřebě paliva posílá evropské automobilky vzhůru

-
Trump navrhl zmírnění emisních limitů v USA, což podpořilo akcie evropských automobilek.
-
Akcie Porsche +5 %, Mercedes a Volvo +4 %, Renault +3,3 %, Stellantis +2,7 %.
-
Stellantis a Volvo vítají možnost větší flexibility při výrobě vozů se spalovacím motorem.
-
V EU se spekuluje o změně nebo odkladu cíle zákazu spalovacích motorů do roku 2035, což by mohlo dál podpořit tržní sentiment v sektoru.
-
Trump navrhl zmírnění emisních limitů v USA, což podpořilo akcie evropských automobilek.
-
Akcie Porsche +5 %, Mercedes a Volvo +4 %, Renault +3,3 %, Stellantis +2,7 %.
-
Stellantis a Volvo vítají možnost větší flexibility při výrobě vozů se spalovacím motorem.
-
V EU se spekuluje o změně nebo odkladu cíle zákazu spalovacích motorů do roku 2035, což by mohlo dál podpořit tržní sentiment v sektoru.
Evropské automobilky zaznamenaly prudký růst akcií o 2,5 až 5 % poté, co prezident USA Donald Trump oznámil návrh na zmírnění pravidel pro spotřebu paliva, která byla zavedena za vlády Joea Bidena. Tento návrh má usnadnit prodej vozů se spalovacími motory a byl prezentován jako způsob, jak snížit náklady pro americké spotřebitele.
Na oznámení reagovaly akcie automobilek velmi pozitivně. Porsche vzrostlo o více než 5 %, Mercedes-Benz a Volvo Car si připsaly téměř 4 %, Renault posílil o 3,3 %. Stellantis, který již den předtím rostl o téměř 8 %, dnes přidal dalších 2,7 % na burzách v Miláně a Paříži.
Generální ředitel Stellantisu Antonio Filosa označil návrh za příležitost k vyvážené spolupráci s americkou správou, která „umožní zákazníkům svobodně si vybírat vozidla za dostupné ceny, a zároveň bude šetrná k životnímu prostředí“.
Volvo Cars sice deklarovalo snahu stát se do roku 2040 plně elektrickou značkou, nicméně v reakci na změnu připustilo, že výroba hybridů v USA je stále ve hře, a to až do roku 2029.
Změna v regulaci nebyla zcela nečekaná, uvedl analytik Equita Martino De Ambroggi, ale její pozitivní dopad na celý sektor je zřejmý. Zároveň upozornil na zprávy z EU, kde by mohlo dojít k revizi ambiciózního cíle zákazu prodeje vozidel se spalovacím motorem od roku 2035.
Podle průmyslových zdrojů Evropská komise zvažuje odklad oznámení balíčku podpory pro automobilový průmysl, který by mohl obsahovat i úpravu zákazu spalovacích motorů.
Graf P911.DE (D1)
Akcie Porsche dnes předvedly silný růstový pohyb a aktuálně se obchodují na ceně 46,77 EUR, což představuje výrazné proražení nad důležité technické úrovně. Cena překonala klouzavé průměry EMA 50 (44,57 EUR) a SMA 100 (44,31 EUR), čímž vyslala býčí signál a naznačuje pokračování růstového trendu. RSI se posunulo na hodnotu 58,1, tedy se stále drží v neutrální zóně, ale s rostoucím momentem směrem k překoupenosti. Z pohledu síly nákupního zájmu tak stále existuje prostor pro další růst bez nutné korekce.
Pokud se cena udrží nad proraženými klouzavými průměry, může být dalším cílem rezistence v pásmu 47,60–48,50 EUR, kde se nachází předchozí maxima z října. Naopak nejbližší podpora se nyní nachází na úrovni 44,30 EUR, tedy v oblasti klouzavých průměrů, které nově fungují jako support.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Švýcarsko zvažuje zmírnění kapitálových pravidel pro UBS
KKR investuje miliardy do datových center Compass podpořených Brookfieldem
Bank of America otevírá dveře kryptoměnám i drobnějším investorům
Netflix kupuje Warner Bros – Co to znamená pro streamovací trh a finanční trhy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.