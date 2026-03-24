Turecko zvažuje využití zlata na obranu liry 🪙

- Turecká centrální banka zvažuje využití zlatých rezerv v hodnotě kolem 135 miliard dolarů na obranu liry.
- Země je kvůli dovozu energií velmi citlivá na růst cen ropy a plynu.
- Inflace zůstává vysoká na úrovni 31,5 % a tlak na měnu sílí.
- Vedle zlata už Ankara podle všeho prodává i zahraniční dluhopisy a zpřísňuje měnové podmínky.
Turecká centrální banka připravuje širší sadu opatření na obranu domácí měny před volatilitou, kterou zesiluje válka v Íránu. Jednou z možností je i využití části masivních zlatých rezerv, jejichž hodnota dosahuje přibližně 135 miliard dolarů. Podle dostupných informací se diskutuje o transakcích typu zlato za devizy na londýnském trhu, které by mohly pomoci posílit schopnost banky zasahovat na devizovém trhu.
Turecko v posledních letech výrazně navyšovalo své zásoby zlata, mimo jiné i kvůli snaze omezit závislost na dolarových aktivech. Zhruba 30 miliard dolarů z těchto rezerv má být uloženo v Bank of England, což by centrální bance umožnilo relativně rychle získat devizovou likviditu bez větších logistických komplikací. Právě to je v současném prostředí klíčové, protože tlak na liru roste spolu s vyššími cenami energií a nervozitou na trzích.
Turecká ekonomika je vůči podobným otřesům mimořádně citlivá. Země dováží téměř veškerou ropu a plyn, a delší konflikt v regionu tak může dále zhoršovat obchodní bilanci i inflační výhled. Inflace v únoru dosáhla 31,5 %, což zůstává jednou z nejvyšších hodnot na světě. Dosavadní strategie centrální banky přitom stála na udržování takzvaného reálného posilování liry, tedy na tom, aby měna neoslabovala rychleji než domácí inflace.
Tento přístup je ale nyní stále dražší. Banka už podle všeho prodává i část zahraničních dluhopisů v cizích měnách, včetně amerických státních dluhopisů, kterých se v posledních týdnech zbavila zhruba za 16 miliard dolarů. Turecké držby US Treasuries navíc dlouhodobě výrazně klesají – z maxima kolem 82 miliard dolarů v roce 2015 na méně než 17 miliard dolarů na konci letošního ledna.
Napětí je vidět i na domácím trhu. Zahraniční investoři ve velkém prodávají turecké vládní dluhopisy, zatímco v istanbulském Grand Bazaar se dolar obchoduje s prémií vůči mezibankovnímu kurzu, což ukazuje na rostoucí poptávku po tvrdé měně. Zároveň se mění očekávání ohledně sazeb. Trh už začíná počítat s možným zvýšením o 100 bazických bodů, přičemž základní sazba činí 37 %, ale centrální banka už nyní využívá dražší financovací okno na úrovni 40 %.
Kurz liry se mezitím drží pod tlakem a obchoduje se kolem 44,35 USD/TRY, přičemž letos měna v průměru oslabovala asi o 0,05 % denně. Z investičního pohledu je zřejmé, že turecké úřady jsou připraveny sáhnout i k netradičnějším nástrojům, aby zabránily rychlejšímu oslabení měny. Využití zlatých rezerv by proto bylo dalším signálem, že obrana liry se v současné situaci stává pro Ankaru absolutní prioritou.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
🚨 Trump varuje Írán — trhy jsou pod tlakem, ceny ropy se odrážejí vzhůru 💡
Zpráva o zásobách zemního plynu v USA ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ⬇️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.