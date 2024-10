EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?

Čas čítania: 8 minute(s)

Zaujímate sa o politické dianie a sledujete správy z najdôležitejších západných ekonomík? Zistite, ako sa vyvíja menový pár EURUSD, a presvedčte sa sami, či je obchodovanie tohto menového páru to pravé pre vás.

Európa a USA sú už stovky rokov piliermi globálnej ekonomiky, a to napriek rastúcej sile Číny. Obe ekonomiky sú úzko komoditne prepojené, hoci americký Federálny rezervný systém vykonáva menovú politiku nezávisle od Európskej centrálnej banky. Menový pár EURUSD je jednou z najaktívnejších mien na svete a forexový trh má najväčší denný objem, až 6,5 bilióna dolárov a celkovú trhovú hodnotu odhadovanú na viac ako 2,4 kvadrilióna dolárov. Pre porovnanie, hodnota trhovej kapitalizácie všetkých spoločností kótovaných na burze je približne 100 biliónov USD, z čoho viac ako polovicu tvorí hodnota spoločností kótovaných na burze v USA.

Kótovanie menového páru EURUSD je ovplyvňované mnohými makroekonomickými faktormi a faktormi špecifickými pre menový pár. V tomto článku si predstavíme tie hlavné, ktoré utvárajú kurz EURUSD, a povieme si, ako začať obchodovať EURUSD.

Čo je CFD na Forex

Forex je názov pre globálny trh s menami. Nástroje forexového trhu CFD sú známe najvyššou dostupnou finančnou pákou, ktorá umožňuje vysokú volatilitu investícií aj pri relatívne malých pohyboch cien, čo vytvára príležitosť na zisky, ale aj určité riziko. Vzhľadom na to, že cenové výkyvy na menových burzách nie sú príliš vysoké, poskytuje vysoká finančná páka investorom a obchodníkom vysokú volatilitu portfólia aj pri zmene cien o 1 % alebo dokonca o 0,5 % počas 24 hodín.

CFD je skratka pre „Contract for Differences” (rozdielové zmluvy) a CFD na meny sú finančné nástroje. Pri obchodovaní CFD na Forexe sa nestávate vlastníkom žiadnej meny, s ktorou obchodujete, ale iba kontraktom na jej cenový rozdiel. Pri obchodovaní s CFD teda iba špekulujete na vývoj ceny – tá môže stúpať aj klesať.

Kolísanie cien býva oveľa silnejšie, keď sú vydávané kritické ekonomické dáta alebo rozhodnutia, a to môže poskytnúť zvláštne príležitosti pre medvedí alebo býčí obchodníkov, ktorí špekulujú s krátkymi pozíciami. Nakoniec je vašou hlavnou úlohou ako obchodníka predpovedať budúci smer pohybu ceny kryptomeny, na ktorú špekulujete, napríklad EURUSD alebo GBPUSD.

Obchodovanie CFD je rizikové, pretože pri tomto druhu obchodovania využívate finančnú páku. Pokiaľ si chcete Forex obchodovanie najprv vyskúšať, ponúkame testovací účet zdarma, kde si môžete nadobudnúť počiatočné skúsenosti, prejsť si virtuálne finančné prostriedky a naučíť sa obchodovať a investovať na trhu, bez rizika straty vlastných peňazí.

Čo ovplyvňuje obchodovanie EURUSD na Forexe?

Jednotlivé menové páry porovnávajú silu ekonomík na základe agregácie všetkých informácií o nich a oceňujú jednotlivé riziká a vyhliadky. Menový pár EURUSD porovnáva ekonomiky Európskej únie (krajiny, ktoré sú v Európskej menovej únii a prijali euro) so Spojenými štátmi americkými, a preto sa všetko, čo ovplyvňuje obe ekonomiky, odráža v páre EURUSD.

Pohyby a rozhodnutia, ktoré posilňujú dolár, môžu spôsobiť pokles EURUSD.

Pohyby a rozhodnutia, ktoré posilňujú euro, môžu spôsobiť rast hodnoty EURUSD.

Aj keď menový pár neovplyvnili iba najdôležitejšie ekonomické údaje, avšak tie sú vďaka cyklickým publikáciám jedným z kľúčových faktorov. Medzi ne patrí napr:

rozhodnutie centrálnych bánk (FED, ECB) (úrokové sadzby, výnosy štátnych dlhopisov),

inflácia CPI pre USA, EMU (Európska menová únia),

údaje o raste HDP,

údaje o trhu práce,

NFP (NonFarm Payrolls) a index ISM vo výrobe,

index spotrebiteľských nálad v USA podľa Michiganskej univerzity,

ekonomický sentiment ZEW, index podnikateľskej klímy IFO Nemecko,

konferenčná rada (Conference Board).

Akékoľvek pohyby, politické rozhodnutia a geopolitická situácia môžu ovplyvniť euro a spôsobiť rast EURUSD. Geopolitická neistota silne ovplyvňuje oba menové páry. Ukázala to vojna na Ukrajine a energetická závislosť, ktorá zaťažuje ekonomiku Európskej únie od roku 2022.

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť tento menový pár, je geopolitická neistota. Spojené štáty a Európska únia sú významnými obchodnými partnermi a obchodníci pri sledovaní cien mien často venujú pozornosť vzťahom medzi týmito blokmi. Nestabilita môže mať na hodnotu EURUSD značný vplyv.

Prejavy šéfov centrálnych bánk a ich členov môžu mať na EURUSD veľmi významný vplyv, pretože centrálne banky určujú smer menovej politiky. Centrálne banky tiež stanovujú úrokové sadzby, ktoré podľa Fisherovej ekonomickej teórie ovplyvňujú výmenné kurzy.

Ak napríklad úrokové sadzby v USA rastú a sú na vyššej úrovni ako v eurozóne, mal by byť americký dolár silnejší ako euro, čo sa prejaví v výmennom kurze. Preto je dobré sledovať najaktuálnejšie správy z trhov, aby vaše Forex obchodovanie na menový pár EURUSD, bolo najpresnejšie.

Shortovanie – Ako shortovať akcie a ďalšie nástroje

Shortovanie je zaujímanie pozícií pri klesajúcich cenách. Na tejto obchodnej pozícii je možné zarobiť, ak cena nástroja klesá. Obvykle obchodníci pri poklese cien prerábajú. Obchodovanie s CFD však umožňuje obchodovať za všetkých podmienok, teda aj pri klesajúcich cenách.

Pri stratégii shortovania je najdôležitejšie správanie vývoja ceny. Poklesy sú obvykle dynamickejšie a trvajú oveľa kratší čas ako vzostupný pohyb – známy tiež ako býčí trh. Môžete sa pozrieť, ako sa správali ceny a indexy amerických spoločností v roku 2008 tvárou v tvár bankrotu Lehmnan Brothers alebo v marci 2020 počas krachu Covidian na forexovom trhu. Môžete sa tiež pozrieť na pár EURUSD a zistiť, ako rôzne politiky centrálnych bánk (FED vs. EBC) a geopolitika ovplyvnili ceny.

Práve vďaka možnosti predaja nakrátko, teda stávkovaniu na pokles cien, zarobil Michael Burry, súčasný majiteľ hedžového fondu Scion, ktorý kritizoval americký úverový systém, v čase paniky na Wall Street v roku 2008 imania. Tento príbeh je zachytený vo filme The Big Short.

Shortovanie na platforme xStation5

Short pozíciu otvoríte v platforme rovnakým spôsobom ako long pozíciu. Namiesto kliknutia na zelené tlačidlo BUY zvolíte červené tlačidlo SELL.

Obranné príkazy SL a TP

Pri obchodovaní s nástrojmi CFD musíte brať do úvahy vysokú volatilitu ceny a výsledok pozície. Analýzou grafu a meniacej sa situácie sa niektorí obchodníci rozhodnú používať automatické obranné príkazy, aby nemuseli neustále sledovať graf.

Stop loss

Ako názov napovedá, príkaz Stop loss môže chrániť pred prehlbujúcimi sa stratami, pozícia bude automaticky uzavretá, keď cena klesne pod vami zadanú úroveň. Ďalším typom príkazu Stop loss je Trailing stop, ktorý sleduje cenu inštrumentu vo vami stanovenej vzdialenosti. Použitie Trailing stop vám môže umožniť držať pozíciu po dlhšiu dobu, čím maximalizujete svoje zisky a obmedzíte riziko vyplývajúce z náhleho pohybu ceny.

Take profit

Príkaz Take profit vám naopak umožní automaticky uzavrieť ziskovú pozíciu na cenovej úrovni, ktorú považujete za vhodnú. Úroveň uzavretia môže vychádzať napríklad z technickej analýzy, ktorú sprístupníte v xStation5, alebo z vašej vlastnej analýzy situácie na trhu.

Finančný pákový efekt

Použitie pákového efektu so sebou nesie, ako možnosť otvoriť veľkú pozíciu s malým množstvom vloženého kapitálu, tak väčšiu zodpovednosť a riziko.

Pri obchodovaní s nástrojmi CFD sa čiastka, ktorú investujete do otvorenia pozície, nazýva marža. Suma potrebná na otvorenie pozície závisí od nástroja, ktorý obchodujete, a od pákového efektu, ktorý je mu priradený. Uveďme si príklad.

Ak by ste chceli otvoriť minimálnu pozíciu vo výške 0,01 lotu (1 lot sa rovná 100 000 jednotiek základnej meny) na menovom páre EURUSD, stálo by vás to približne 33 EUR, pretože dostupná páka na pár EURUSD je 1:30, čo znamená, že na otvorenie pozície by ste potrebovali 3,33 % nominálnej hodnoty marže. Tým by ste otvorili pozíciu vo výške 1 000 EUR (0,01 x 100 000) pri marži 33 EUR.

Je tiež dôležité, aby ste sa zoznámili s pojmami zostatok, vlastný kapitál (hodnota účtu), voľná marža, a predovšetkým úroveň marže.

Zostatok na účte sa mení iba pri vklade, výbere, uzavretí alebo otvorení pozície.

Vlastný kapitál je čiastka na vašom zostatku plus aktuálny výsledok vašich otvorených pozícií.

Marža je súčet vašich marží – celková čiastka prijatá na otvorenie pozícií CFD.

Voľná marža je čiastka, ktorú môžete ešte použiť na otvorenie nových obchodov.

Ak ste v otvorenej pozícii CFD zaznamenali stratu 18 EUR, hodnota vášho účtu je iba 17 EUR. V tomto prípade bude vaša úroveň marže iba okolo 51,5 %, čo znamená, že sa spustí automatický obranný mechanizmus Margin stop, ktorý vašu pozíciu uzavrie, aby zastavil ďalšie straty, pokiaľ úroveň vašej marže klesne pod 50 %. Existencia tohto mechanizmu je zákonnou požiadavkou a vyplýva z predpisov, ktorým podliehame ako regulované finančné inštitúcie, ako sú ESMA a FCA.

Pokiaľ úroveň marže klesne pod 80 %, zašleme vám varovanie Margin call, čo znamená, že úroveň vašej marže klesla na nebezpečnú úroveň a môže viesť k uzavretiu vašej pozície. Pokiaľ si prajete ponechať svoje pozície CFD otvorené, zatiaľ čo úroveň marže klesá, môžete jednoducho vložiť prostriedky na svoj účet, čím sa zvýši vlastný kapitál (hodnota účtu) a úroveň marže. Informácie o aktuálnej úrovni % Margin Level sa zobrazuje v platforme, takže nemusíte vykonávať výpočty sami.

Ako začať obchodovať menový pár EURUSD?

Ak chcete začať obchodovať EURUSD na reálnom účte, musíte prejsť registračným procesom, kedy zodpoviete niekoľko otázok týkajúcich sa znalostí trhu a splniť niektoré podmienky pre vedenie účtu. To by vám nemalo zabrať viac ako niekoľko minút. Tu nájdete odkaz a formulár, kde môžete požiadať o reálny účet.

Reálny účet vám umožní obchodovať CFD na desiatkach rôznych menových párov z hlavných aj rozvíjajúcich sa exotických trhov. Môžete si tiež otvoriť bezplatný DEMO účet s platnosťou 30 dní, od ktorého úrovne začnete obchodovať za virtuálne peniaze a zoznámite sa s platformou xStation5. O obchodnej platforme xStation5 si môžete prečítať tu.

Pákový efekt dostupný na EURUSD je 1:30. Na otvorenie kontraktu s maržou pre zvýšenie alebo zníženie ceny menového páru potrebujete iba 3,33 % hodnoty kontraktu. Objem 1 lotu sa rovná 100 000 jednotiek základnej meny. Objem 0,1 lotu (mini lot) sa rovná 10 000 jednotiek základnej meny. Objem 0,01 lotu sa rovná 1000 jednotiek základnej meny. Napríklad na otvorenie pozície 0,1 lotu na EURUSD potrebujete iba 333 EUR s pákovým záväzkom 3,33 % marže.

Obchodná platforma xStation5 navyše poskytuje nástroje na technickú analýzu, vďaka ktorým budete môcť realizovať vlastné obchodné stratégie, prístup k náhľadu reálneho objemu EURUSD a tiež profesionálny klientsky servis a príjemné grafické rozhranie.

Účty klientov XTB sú chránené proti zápornému zostatku, vďaka čomu pri obchodovaní na xStation5 na forexovom trhu nemôžete stratiť viac, než ste sa rozhodli vložiť na svoj obchodný účet. Mechanizmus Margin stop vás čiastočne ochráni pri extrémnych trhových podmienkach a uzavrie vašu pozíciu, keď bude vaša úroveň marže nižšia ako 50 %. Vďaka obranným príkazom ako Stop loss, Take profit ste ale prosím nezabudli na psychologický prístup, ten je tiež dôležitý.

Obchodné hodiny na Forex EUR/USD

A čo dostupné obchodné hodiny? Tieto informácie sú dôležité najmä pre forexových (EURUSD) obchodníkov. Trh je otvorený 7 dní v týždni s dvoma prestávkami v piatok a nedeľu. V piatok je obchodovanie uzavreté od 22:00 CET do 00:00 CET. V nedeľu je obchodovanie uzavreté od 00:00 do 23:00 SEČ. Spotová cena je statická, keď je trh uzavretý. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.