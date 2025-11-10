Tyson Foods čeká stagnující výsledky pro rok 2026 navzdory rekordním cenám hovězího

-
Tyson Foods očekává stagnaci výsledků pro rok 2026, provozní zisk mezi 2,1–2,3 mld. USD.
Segment hovězího zůstává hluboce ztrátový kvůli nedostatku skotu, navzdory rekordním spotřebitelským cenám.
Prezident Trump inicioval vyšetřování masného průmyslu kvůli podezření z cenové manipulace.
Drůbeží segment částečně kompenzuje výpadky – zisk zde meziročně vzrostl o 28 %.
Společnost Tyson Foods, největší americký zpracovatel masa, očekává pro fiskální rok 2026 prakticky nezměněné hospodářské výsledky, a to i přes rekordní spotřebitelské ceny hovězího. Firma odhaduje upravený provozní zisk mezi 2,1 až 2,3 miliardami USD, což je jen nepatrně pod letošními 2,29 miliardy USD.
Největší slabinou zůstává segment hovězího masa, který má podle odhadu vykázat provozní ztrátu 400 až 600 milionů USD, obdobně jako v roce 2025, kdy ztráta činila 426 milionů USD. Důvodem je akutní nedostatek skotu, který žene ceny vzhůru, ale zároveň omezuje objemy zpracování. Ve čtvrtém čtvrtletí klesly objemy v tomto segmentu o 8,4 %, i když marže -1,6 % dopadla lépe než očekávání analytiků.
Spotřebitelské ceny hovězího v USA jsou na historických maximech, což přitahuje pozornost politické reprezentace. Prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádal Ministerstvo spravedlnosti, aby zahájilo vyšetřování údajné cenové manipulace v odvětví. Masný průmysl čelí dlouhodobě kritice kvůli koncentraci trhu – antimonopolní vyšetřování se rozběhlo už na konci Trumpova prvního funkčního období a pokračovalo i za vlády prezidenta Bidena.
Zajímavostí ale zůstává, že masozpracovatelské firmy reálně z růstu cen neprofitují. Podle údajů HedgersEdge ztrácejí zpracovatelé na každé poražené kusu skotu, a to prakticky celý letošní rok, přičemž ztrátovost by měla pokračovat i v roce 2026. Tyson očekává, že americké stádo skotu se začne obnovovat v roce 2026, nicméně přínos pro firmu se projeví nejdříve až v roce 2028.
Na druhé straně firma částečně kompenzuje ztráty rostoucím segmentem drůbeže, který je druhým největším zdrojem příjmů Tyson Foods. Zisk v drůbežím segmentu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 457 milionů USD, což je meziročně nárůst o 28 %, a to především díky vyšším objemům, i když ceny v tomto segmentu v posledních měsících rovněž oslabují.
Tyson oznámil čtvrtletní upravený zisk na akcii ve výši 1,15 USD, což překonalo odhady analytiků, zatímco tržby ve výši 13,86 miliardy USD mírně zaostaly za očekáváním.
Graf TSN.US (D1)
Akcie společnosti Tyson Foods se aktuálně obchodují kolem ceny 52,82 USD a nachází se v blízkosti důležitých technických úrovní. Cena se přiblížila ke klouzavému průměru EMA 50 (53,22 USD), který společně s SMA 100 (54,41 USD) tvoří zónu rezistence, jež může rozhodnout o dalším směru vývoje. Po delším klesajícím trendu zaznamenala cena mírné oživení, ale zatím bez jasného potvrzení obratu. Indikátor RSI se pohybuje na hodnotě 49,6, tedy přesně na prahu neutrální zóny – trh je tedy z hlediska síly nákupního a prodejního tlaku vyrovnaný.
Zdroj: xStation5
