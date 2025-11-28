Uber a Starship Technologies spouštějí robotické doručování v Evropě

-
Uber a Starship Technologies spouští robotické doručování v Evropě, začínají v prosinci 2025 ve Velké Británii.
-
Autonomní roboti budou doručovat objednávky z Uber Eats do vzdálenosti 3 km bez potřeby lidského dohledu.
-
Technologie může výrazně snížit náklady a proměnit trh městské logistiky.
-
Úspěch bude záviset na přijetí zákazníky, regulacích a spolehlivosti robotického provozu.
-
Společnost Uber oznámila nové partnerství se startupem Starship Technologies, které umožní spustit robotické doručování jídel v Evropě. První fáze začne ve Velké Británii – konkrétně ve městech Leeds a Sheffield – již v prosinci 2025. Další evropská města mají následovat v roce 2026.
Partnerství je součástí širší strategie Uberu rozšířit automatizaci v rámci logistiky poslední míle a snížit náklady na doručování. Objednávky uskutečněné přes platformu Uber Eats budou doručovány autonomními roboty na kolečkách, které zvládnou trasu do 3 kilometrů a typicky doručí jídlo do 30 minut.
Technologické pozadí a ambice
Starship Technologies je jedním z nejzavedenějších hráčů v oblasti autonomních doručovacích robotů. Firma má za sebou více než 9 milionů doručení po celém světě. Její roboti využívají pokročilou technologii autonomie úrovně 4, což znamená, že mohou fungovat bez lidského zásahu v rámci určené oblasti.
Uber již v minulosti testoval podobné technologie v USA, ale partnerství se Starship přináší první rozšířenou evropskou integraci těchto robotů přímo do svého systému Uber Eats.
Dopady na logistiku a trh
Autonomní doručování může zásadně proměnit podobu městské logistiky. Snížení nákladů a zvýšení efektivity doručování může vést k nižším cenám pro zákazníky nebo vyšším maržím pro restaurace. Zároveň se očekává dopad na trh práce – některé kurýrní role mohou být nahrazeny, jiné se transformují na dohled a správu robotických flotil.
Další klíčovou otázkou bude regulace. Města budou muset určit pravidla provozu robotů na chodnících, včetně otázek bezpečnosti, odpovědnosti a právního rámce.
