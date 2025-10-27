UBS cílí na americký trh: podala žádost o bankovní licenci v USA

-
UBS podala žádost o americkou národní bankovní licenci, čímž míří ke vstupu do retailového bankovnictví v USA.
-
Pokud bude licence schválena, UBS se stane první švýcarskou bankou s tímto oprávněním.
-
Spojené státy jsou nejrychleji rostoucím trhem pro privátní bankovnictví díky vzniku tisíců milionářů ročně.
-
Cílem je rozšířit nabídku služeb, zvýšit ziskovost a konkurovat lídrům jako Morgan Stanley.
-
Švýcarská banka UBS podala žádost o národní bankovní licenci ve Spojených státech, čímž potvrzuje svou dlouhodobou strategii expanze na největším světovém trhu s privátním bankovnictvím. Pokud bude žádost schválena, UBS se stane první švýcarskou bankou, která získá tento typ licence v USA.
Podle interního memoranda určeného zaměstnancům UBS, které zveřejnila agentura Reuters, krok podtrhuje ambici banky stát se ještě silnějším hráčem v oblasti globální správy majetku, zejména v USA, které jsou označeny jako nejdůležitější růstový trh. V roce 2024 se zde každý den objevilo více než 1 000 nových milionářů, což představuje obrovský potenciál pro správce bohatství.
Nové služby i produktová diverzifikace
Získání National Bank Charter by UBS umožnilo nabídnout plné spektrum služeb jako americké banky, včetně běžných a spořicích účtů či hypoték. Přesto banka zdůraznila, že tento krok neznamená okamžité spuštění nových produktů, ale vytváří prostor pro postupný rozvoj během několika let.
Schválení licence se očekává v roce 2026, v závislosti na regulatorních orgánech. Vstup do tradičního bankovnictví by UBS mohl pomoci konkurovat silnějším hráčům jako Morgan Stanley, který díky akvizici Smith Barney zdvojnásobil svou ziskovost.
Výzvy a růstový potenciál
CEO UBS Sergio Ermotti v minulosti upozornil, že banka má nákladovou strukturu velké instituce, ale nenabízí dostatečně široké portfolio produktů, aby tento potenciál naplno využila. Šéf dozorčí rady Colm Kelleher rovněž zdůraznil, že správa majetku v USA je „hra o velikost“, a UBS potřebuje získat větší podíl na trhu, aby mohla růst efektivněji.
UBS tak dává jasně najevo, že se nechce spokojit s evropským statusem, ale že buduje základy pro globální dominanci v segmentu správy majetku – a Spojené státy jsou v tomto plánu klíčové.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švýcarské banky UBS se začínají stabilizovat v oblasti 30,77 CHF, kde dochází ke kontaktu s klíčovým klouzavým průměrem SMA 100 (30,32 CHF). Tato úroveň momentálně slouží jako technická podpora, zatímco EMA 50 (31,43 CHF) působí jako nejbližší rezistence.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda cena dokáže udržet se nad SMA 100 a případně prorazit zpět nad EMA 50, čímž by se zvýšila pravděpodobnost pokračování růstu. V opačném případě hrozí návrat do sestupného pásma s možným poklesem pod 30 CHF.
Zdroj: xStation5
