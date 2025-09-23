UBS zaplatí Francii 835 milionů eur za urovnání dlouhodobé daňové kauzy

Švýcarská bankovní skupina UBS souhlasila s úhradou 835 milionů eur, aby ukončila vleklý právní spor s Francií, týkající se její činnosti v letech 2004 až 2012. Celková částka zahrnuje 730 milionů eur pokuty a 105 milionů eur na občanskoprávním odškodnění, které poputuje francouzskému státu.
Původ a právní pozadí případu
Francouzské úřady obvinily UBS z nelegálního získávání bohatých klientů na francouzském území a pomoci při zakládání neveřejných účtů ve Švýcarsku za účelem daňových úniků. Banka měla také umožňovat praní špinavých peněz prostřednictvím těchto účtů.
V roce 2023 francouzský kasační soud potvrdil rozsudek o vině, ale vrátil případ k přezkoumání na nižší instanci, aby byl znovu posouzen původní návrh na pokutu ve výši 2 miliard dolarů.
Klíčová čísla
-
730 milionů eur – pokuta uložená UBS
-
105 milionů eur – náhrada škody francouzskému státu
-
835 milionů eur – celková částka vyrovnání
V předchozích letech čelila UBS mnohem vyšším sankcím – v roce 2019 francouzský soud uložil pokutu 4,5 miliardy eur, později sníženou na 1,8 miliardy eur.
Dopad na UBS
UBS uvedla, že má na celou částku vytvořené dostatečné rezervy ve svém účetnictví, a proto ji vyrovnání nijak neohrozí finančně. Banka tímto krokem snížila právní nejistotu a odvrátila hrozbu ještě vyšších sankcí i poškození své reputace na evropském trhu.
Širší souvislosti a výhled
Tato kauza je součástí širšího trendu přísnější regulace a postihování daňových úniků, praní peněz a neetického získávání klientů bankami. Výsledek ukazuje, že i po letech mohou být finanční instituce nuceny nést odpovědnost za historické prohřešky.
Pro Francii to znamená konec dlouholetého právního sporu. Pro UBS představuje vyrovnání možnost plánovat budoucnost s větší jistotou. Přesto však banka zůstane pod drobnohledem regulátorů i veřejnosti kvůli dodržování pravidel a etiky.
