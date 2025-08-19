zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
UEC klesá o 10 % kvůli šancím na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou 📉 Akcie těžařů uranu padají

18:06 19. srpna 2025

Akcie těžařů uranu dnes prudce oslabují, přestože futures na uran rostou na 73,5 USD za libru. Poklesy lze nepřímo spojit s vyšší pravděpodobností příměří na Ukrajině a možným oteplením vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. Výsledkem je snížení vnímaného „rizika“ širokých sankcí na ruský strategický jaderný sektor v USA.

  • Sektor těžby uranu v poslední době rostl mimo jiné na základě očekávání sankcí na ruský uran. Opačný scénář by znamenal, že i když domácí trh s uranem v USA bude pravděpodobně dále růst, nebude bez konkurence ze strany alternativních dodavatelů.
  • Na sektor zároveň doléhá vybírání zisků, které tlačí akcie těžařů uranu níže. Mezi největšími ztrátovými tituly jsou Cameco a Centrus Energy, zatímco Energy Fuels oslabuje o téměř 18 %. Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US) ztrácejí přes 10 % a ustupují z rekordních maxim.

UEC.US (D1 interval)

Zdroj: xStation5

 

 

