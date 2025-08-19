UEC klesá o 10 % kvůli šancím na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou 📉 Akcie těžařů uranu padají

Akcie těžařů uranu dnes prudce oslabují, přestože futures na uran rostou na 73,5 USD za libru. Poklesy lze nepřímo spojit s vyšší pravděpodobností příměří na Ukrajině a možným oteplením vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. Výsledkem je snížení vnímaného „rizika“ širokých sankcí na ruský strategický jaderný sektor v USA.
- Sektor těžby uranu v poslední době rostl mimo jiné na základě očekávání sankcí na ruský uran. Opačný scénář by znamenal, že i když domácí trh s uranem v USA bude pravděpodobně dále růst, nebude bez konkurence ze strany alternativních dodavatelů.
- Na sektor zároveň doléhá vybírání zisků, které tlačí akcie těžařů uranu níže. Mezi největšími ztrátovými tituly jsou Cameco a Centrus Energy, zatímco Energy Fuels oslabuje o téměř 18 %. Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US) ztrácejí přes 10 % a ustupují z rekordních maxim.
UEC.US (D1 interval)
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: