UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta

Britský regulátor Ofcom zahájil vyšetřování ohledně dodržování povinností Meta ve věci poskytování dat o WhatsApp Business.
Vyšetřování se zaměřuje na to, zda Meta poskytla úplné a přesné informace.
Podnětem jsou oficiální žádosti podle části 135 zákona Communications Act 2003.
V případě zjištění nesouladu hrozí Meta regulatorní sankce nebo jiné postihy.
Britský komunikační regulátor Ofcom 23. ledna 2026 oznámil zahájení formálního vyšetřování společnosti Meta Platforms Inc. kvůli otázkám, zda společnost splnila zákonné požadavky při poskytování informací o službě WhatsApp Business. Vyšetřování se zaměřuje na reakce Meta na nařízení k poskytnutí údajů, které regulator vydal v rámci své tržní revize služeb obchodních zpráv.
Podezření na neúplné či nepřesné údaje
Ofcom uvedl, že poskytované důkazy naznačují, že některé informace, které Meta odeslala v reakci na oficiální žádosti, mohly být neúplné nebo nepřesné. Tyto údaje jsou pro regulátora klíčové pro monitorování trhu, a pokud byly požadavky porušeny, může to znamenat porušení zákonných povinností podle části 135 britského Communications Act 2003.
Kontext trhu a regulace
Toto šetření přichází v době rostoucího regulatorního dohledu nad technologickými platformami v UK, zejména po zavedení Online Safety Act 2023, který poskytl Ofcom širší pravomoci k vymáhání souladu digitálních služeb s právními normami.
