Under Armour varuje před slabšími tržbami kvůli nejistotě kolem cel a inflace, akcie prudce klesly

Akcie společnosti Under Armour se v předobchodní fázi propadly o více než 13 % poté, co firma zveřejnila výhled na druhé čtvrtletí, který počítá s poklesem tržeb o 6–7 %, což je horší než očekávaný pokles o 2,9 %. Důvodem je přetrvávající vysoká inflace, nejistota ohledně celní politiky USA a slábnoucí poptávka v Severní Americe.
Společnost se již dva roky potýká s klesajícími prodeji a její snaha o restrukturalizaci naráží na problémy. Nejistota vyvolaná kolísajícími celními opatřeními administrativy Donalda Trumpa komplikuje plánování a tlumí spotřebitelské výdaje. Navíc nedávno oznámené zvýšení cen může dále odradit zákazníky, kteří hledají levnější alternativy.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Podle firmy představují významné riziko potenciální cla – přibližně 30 % zboží Under Armour pochází z Vietnamu (možné clo 20 %) a 15 % z Indonésie (možné clo 19 %). Tyto poplatky by mohly zasáhnout nejen náklady, ale i poptávku. Společnost očekává, že hrubá marže v aktuálním čtvrtletí klesne o 340–360 bazických bodů, částečně však bude pokles zmírněn příznivým vývojem měnových kurzů a vyššími cenami produktů.
Za první čtvrtletí, končící 30. června, tržby meziročně klesly o 4 % na 1,13 miliardy USD, což odpovídalo očekáváním analytiků. Upravený zisk na akcii činil 2 centy, tedy pod odhadem 3 centů.
Celkově Under Armour čelí kombinaci slábnoucí poptávky, rostoucích nákladů a geopolitické nejistoty, což vytváří tlak na její výsledky i výhled pro zbytek roku.
Graf UAA.US (D1)
Akcie Under Armour se po nedávném oslabení obchodují kolem úrovně 6,63 USD, tedy těsně nad SMA 100 (6,44 USD) a zároveň mírně pod EMA 50 (6,78 USD). Technický obraz se zhoršil poté, co cena klesla pod EMA 50, čímž byl narušen krátkodobý růstový trend. RSI na hodnotě 46,6 ukazuje na neutrální zónu bez výrazného přeprodaného či překoupeného stavu. MACD se nachází pod signální linií a vykazuje negativní momentum, což podporuje riziko dalšího poklesu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.