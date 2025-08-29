UniCredit navyšuje podíl v Alpha Bank na 26 %, míří k téměř třetinovému vlastnictví

Italská banka UniCredit oznámila navýšení svého podílu v řecké Alpha Bank na téměř 26 %, a to prostřednictvím nových finančních instrumentů, které jí přinesou dodatečný 5% podíl. Tato operace bude mít dopad na kapitálový ukazatel CET1 banky ve výši přibližně 65 bazických bodů, uvedla UniCredit ve čtvrtek.
UniCredit se stala hlavním akcionářem Alpha Bank již koncem roku 2023, když za 293,5 milionu eur odkoupila podíl od řeckého fondu na záchranu bank. V květnu letošního roku následně navýšila svůj podíl na více než 20 %, přičemž 9,7 % získala prostřednictvím derivátových nástrojů. Aktuálně banka usiluje o souhlas Evropské centrální banky pro navýšení podílu až na 29,9 %.
Zatímco akviziční ambice UniCreditu narážejí na odpor vlád v Itálii a Německu, kde banka buduje pozici ve společnosti Commerzbank, řecké instituce jsou tomuto kroku nakloněné. Generální ředitel UniCreditu Andrea Orcel poděkoval řecké vládě a centrální bance za podporu investice.
Společnost také uvedla, že nemůže převést derivátové nástroje na akcie (které by jí umožnily přímé vlastnictví nad hranicí 9,9 %) bez regulačního souhlasu, o který aktuálně žádá. Celková strategie UniCreditu tak potvrzuje její rostoucí angažovanost v jihovýchodní Evropě, kde vidí prostor pro růst a vyšší návratnost investovaného kapitálu.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie italské banky UniCredit se po výrazném růstu v posledních týdnech aktuálně obchodují na úrovni 65,96 EUR, přičemž dochází k prvnímu významnějšímu poklesu po dlouhodobém růstovém trendu. Cena se však nadále drží vysoko nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 na 63,02 EUR a SMA 100 na 57,88 EUR – což svědčí o pevně zakořeněném býčím trendu. RSI se nachází na hodnotě 56,7, tedy v neutrálním pásmu, s prostorem pro další pohyb oběma směry. MACD však vykazuje první známky oslabení, kdy došlo k medvědímu překřížení linií a histogram míří do záporných hodnot, což může signalizovat začínající korekci nebo krátkodobé vybírání zisků. Z technického pohledu je střednědobý trend stále pozitivní, ale současný pokles může vést k testu podpory v oblasti EMA 50 (cca 63 EUR). Pokud by došlo k jejímu proražení, další klíčová podpora leží kolem hladiny 58 EUR, kde se nachází SMA 100.
Zdroj: xStation5
