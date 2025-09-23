United States Antimony Corporation získala vládní zakázku. Akcie společnosti prudce rostou!

United States Antimony Corporation (UAMY.US) oznámila uzavření významné smlouvy s americkým ministerstvem obrany v hodnotě až 245 milionů USD. Dohoda s agenturou Defense Logistics Agency (DLA) počítá s pětiletými dodávkami kovového antimonu do Národní obranné rezervy USA. Kontrakt má charakter „sole-source“, což znamená, že UAMY bude výhradním dodavatelem antimonu pro tento program. Jde o významné uznání, protože společnost provozuje jediné dva zpracovatelské závody na antimon v Severní Americe a rozvíjí i domácí těžební projekty. Po oznámení kontraktu akcie United States Antimony vystřelily o přibližně 17 %.
Antimon je americkými úřady klasifikován jako kritická surovina a využívá se mimo jiné při výrobě munice, zápalek do nábojů, vysoce pevnostních slitin, polovodičů, baterií a nehořlavých materiálů. Jeho strategický význam v posledních letech výrazně vzrostl díky širšímu využití v armádním sektoru a pokročilých technologiích. Současně více než 90 % světové produkce antimonu pochází z Číny, což staví USA do složité geopolitické situace.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Na základě nové smlouvy bude U.S. Antimony nejen dodávat hotový kov, ale také rozvíjet domácí zdroje. Společnost již zahájila těžbu na Aljašce, kde vlastní ložiska antimonu s vysokým obsahem, a provozuje také projekty v Montaně. Kromě toho plánuje doplňovat dodávky kontrolovaným dovozem ze zahraničí, aby zajistila stabilní plnění objednávek. První dodávky v rámci dohody mají být zákazníkovi předány ještě tento týden, což dokládá operační připravenost firmy.
Podpis kontraktu zapadá do širší politiky americké vlády zaměřené na obnovu domácích dodavatelských řetězců u klíčových materiálů nezbytných pro ekonomiku a národní obranu. Administrativa pracuje na snížení závislosti na Číně v oblasti strategických minerálů, jako jsou lithium, kobalt, grafit, nikl a antimon. V tomto kontextu si U.S. Antimony zajišťuje financování i rozvoj a stává se významnou součástí nového rámce pro bezpečnost kritických materiálů v USA.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.