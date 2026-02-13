Graf dne: USD/JPY vysoce volatilní před americkým CPI

Měnový pár USD/JPY se aktuálně obchoduje kolem úrovně 153,50, přičemž jsou patrné výrazné cenové výkyvy. Trh zůstává velmi citlivý na vývoj jak ve Spojených státech, tak v Japonsku. Japonský jen ztrácí svou roli bezpečného přístavu a jakékoli komentáře členů BoJ nebo zveřejnění makroekonomických dat mohou vyvolat prudké pohyby tohoto měnového páru.
Zdroj: xStation5
Klíčové faktory ovlivňující USD/JPY
Politika Bank of Japan a kroky vlády
Bank of Japan pokračuje v procesu normalizace úrokových sazeb, avšak reakce trhu zůstávají dynamické. Komentáře poradce premiérky Sanae Takaichi, podle nichž není naléhavé jmenovat zastánce reflace do uvolněných míst v radě BoJ, nejprve oslabily jen a umožnily páru USD/JPY růst směrem k úrovni 153,30. Následná jestřábí vyjádření člena rady BoJ Tamury však jen posílila a vyvolala prudké výkyvy měnového páru.
Makroekonomická data z USA
Investoři nadále čekají na zveřejnění amerického CPI, které může určit krátkodobý směr páru USD/JPY. Vyšší než očekávané hodnoty CPI by mohly podpořit dolar, zatímco slabší data mohou omezit růstový potenciál páru. Krátkodobé cenové pohyby jsou aktuálně velmi výrazné, což odráží nejistotu trhu před tímto klíčovým zveřejněním.
Tržní sentiment a režim risk-off
Opatrnost investorů zůstává vysoká. Sentiment risk-off v tomto případě nahrává spíše dolaru než jenu, nicméně měna reaguje prudce na jakékoli impulzy z USA nebo Japonska. Volatilita páru zůstává zvýšená a obchodníci se před zveřejněním CPI vyhýbají dlouhodobým pozicím.
Možné krátkodobé scénáře
-
Silná data CPI mohou posunout USD/JPY nad úroveň 154 a prodloužit krátkodobý růstový trend.
- Slabší hodnoty CPI v USA mohou vyvolat rychlé posílení jenu a pokles pod úroveň 153,00.
- Aktuálně se pár může dynamicky pohybovat v pásmu 153,00–154,00 v závislosti na reakci trhu na makroekonomická data a komunikaci BoJ.
USD/JPY se nachází ve fázi vysoké volatility, přičemž jen reaguje dynamicky na politický a makroekonomický vývoj. Pár se obchoduje kolem 153,50, avšak jeho krátkodobý směr bude záviset na zveřejnění amerického CPI a dalších signálech z Japonska.
